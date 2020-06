Implantação da 2ª unidade do Centro Unificado de Serviços entra na reta final

Os trabalhos de implantação da segunda unidade do Centro Unificado de Serviços (Centrus), na região norte da cidade, estão na reta final. O futuro equipamento público faz parte do projeto “Suzano Mais Fácil” e deve oferecer, pelo menos, 14 tipos de atendimento à população, como “Banco do Povo Paulista”, “Suzano Mais Emprego” e assuntos referentes à dívida ativa e cadastro de contribuintes municipais. A expectativa é de que comece a funcionar em julho.



O Centrus – Unidade II está localizado no número 2.301 da avenida Francisco Marengo, na região comercial do Jardim Dona Benta, em uma área do supermercado Nagumo, cedida gratuitamente pelo empreendimento a partir do projeto “Abrace Suzano”. De acordo com o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego, André Loducca, os trabalhos de adaptação do espaço avançam com equipes diariamente no local. “Entramos em uma nova fase, contando com o auxílio das Secretarias de Planejamento Urbano e Habitação e de Manutenção e Serviços Urbanos para avaliação do trabalho feito, baseado na execução do projeto proposto para o local”, disse.



O chefe da pasta lembrou que outros detalhes finais estão em estudo. “Também seguimos com a parte de comunicação visual, mobília e treinamento dos funcionários que atuarão no local. Trabalhamos para que tudo fique pronto logo. Mantemos a previsão de funcionamento para o mês de julho, conforme acompanhamos a questão do novo coronavírus com muita responsabilidade. Prezamos pela saúde, segurança e bem-estar de todos”, reforçou.

O investimento total, incluindo a adaptação do espaço, mobiliário e recursos humanos é de aproximadamente R$ 300 mil. A utilização do imóvel cedido segue contrato com duração de cinco anos. Inclusive, a prefeitura não precisará arcar com os gastos relacionados ao uso de água e energia elétrica. “A segunda unidade vai facilitar a vida de muita gente que mora na região norte, sem a necessidade deslocamento para o centro de Suzano. Isso torna a relação com o público muito mais próxima, acessível e produtiva”, finalizou.

Entre os serviços que serão oferecidos estão “Banco do Povo Paulista”, “Suzano Mais Emprego” (recebimento de currículos e cadastros para vagas de emprego), posto do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), dívida ativa, cadastro de contribuintes (alteração, inscrição e cancelamento) e assuntos referentes aos cemitérios municipais (exumação, 2ª via de títulos de posse, transferência, alvarás de construção).

Também haverá emissão de 1ª e 2ª vias do cartão do Sistema Único de Saúde (SUS) e atendimento da Vigilância Sanitária, por meio da Secretaria Municipal de Saúde; cadastros imobiliários, com alteração de proprietário, compromissário, revisão do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), isenção e recadastramento e certidões; emissão de alvarás, recebimento de projetos e emolumentos; setor de protocolo geral; e Junta Administrativa de Recursos de Infração (Jari), com os serviços de indicação de condutor em casos de infração de trânsito, defesa de notificação e recurso de multa.