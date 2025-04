Implantação de asfalto ecológico é tema de estudo entre Prefeitura de Suzano e UniPiaget

A Prefeitura de Suzano e o Centro Universitário Piaget (UniPiaget) se reuniram na última sexta-feira (11/04) para dar início aos estudos que avaliarão a possibilidade de implantação do asfalto ecológico na cidade.

O secretário municipal de Manutenção e Serviços Urbanos, Samuel Oliveira, responsável pela pasta que garante a qualificação das vias urbanas, esteve na oportunidade com gestores da instituição para discutir um projeto de lei (0095/2024) do vereador Jaime Siunte, referente ao assunto. Ele também participou do encontro, que foi realizado na sede do UniPiaget, no bairro Parque Suzano.

A parceria pretende mobilizar um conjunto de esforços para colocar em prática a proposta do parlamentar, que dispõe sobre a fabricação e utilização de pó de pneus inservíveis, provenientes da reciclagem, para produção de asfalto ecológico com o objetivo de impulsionar a infraestrutura rodoviária no município por meio de práticas associadas à sustentabilidade ambiental. O uso de borracha de pneus reciclados, na forma de pó, visa reduzir o descarte desse material.

As contribuições técnicas que darão mais subsídios para a implementação deste projeto serão fornecidas pelos técnicos da administração municipal, incluindo o engenheiro da Prefeitura de Suzano, Ricardo Kadayan e o arquiteto Márcio Campos; assim como pela equipe do UniPiaget, por meio da participação do reitor Marcus Rodrigues, da pró-reitora acadêmica, Poliana Lima; e da coordenadora dos cursos de Engenharia, Juliana Oliveira.

O grupo de trabalho terá como objetivo avaliar a viabilidade técnica, econômica e ambiental do asfalto ecológico para os pavimentos asfálticos que poderão ser aplicados nas vias públicas de Suzano, proporcionando ainda uma oportunidade de inter-relação de conceitos teóricos e práticos para os alunos, tendo em vista a formação profissional e o aprendizado sobre soluções técnicas viáveis para a melhoria da cidade.

O reitor do UniPiaget destacou a aproximação entre os poderes Executivo, Legislativo e a iniciativa privada para os avanços do município. “A parceria entre o Poder Público e a nossa instituição é de grande importância para juntos avaliarmos a viabilidade do projeto e propor as melhores práticas para implantação. Nosso objetivo é sempre colaborar com o desenvolvimento de Suzano”, avaliou Rodrigues.

Já o vereador afirmou que o projeto visa ao cuidado com a cidade, com a população e com o meio ambiente. “Com esse projeto, queremos transformar esse passivo ambiental em solução. É um projeto que traz benefícios ambientais, econômicos e sociais. Estamos falando de valorização de resíduos, de compromisso com a sustentabilidade e de melhoria na infraestrutura urbana”, disse Siunte.

Por fim, o secretário frisou que novas práticas que possibilitem mais desenvolvimento e menor impacto ambiental são sempre bem-vindas. “Estamos comprometidos em manter o progresso da cidade com as técnicas mais indicadas para preservar o meio ambiente. É uma proposta que já estamos estudando para avaliar de que forma o projeto deve ser executado. Nossos profissionais estarão em contato com o UniPiaget para entender como poderemos avançar sobre este assunto”, declarou Oliveira.