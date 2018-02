Implantação de ciclovia na João Batista Fitipaldi será retomada

As obras da ciclovia na Avenida Vereador João Batista Fitipaldi, localizada no Parque Maria Helena, deverão ser retomadas. A afirmação veio da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Habitação.

"A obra está na fase de adequação do projeto executivo, juntamente com a secretaria, para adaptar parte dos canteiros centrais sem prejudicar o tráfego. A retomada dos serviços deve ocorrer", informa a pasta. A ciclovia irá fazer a conexão entre bairro e as estações de trem e ônibus da cidade e será implantada no canteiro central da avenida com 1,8 quilômetros de distância.

O valor investido é de R$ 295.300,00 de repasse e R$ 91.565,69 de contra-partida, totalizando R$ 386.865,69. Além disso, o Plano de Mobilidade Urbana da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Habitação irá estudar a implantação de novas ciclovias na cidade.

A pasta informou que entende que a implantação é uma oportunidade da população de avaliar este sistema de transporte. "A cidade é muito plana e, portanto, favorável à implantação de um sistema alternativo de mobilidade na cidade - barato, saudável e sustentável. Esse tema será especifico e tratado no Plano o qual deverá ser estudado para a cidade em todas as categorias possíveis de transporte sobre bicicletas, como, por exemplo, ciclovia, ciclofaixa e ciclorrotas".

Opinião

Para os ciclistas que trafegam diariamente pela cidade, a implantação de ciclovias é uma solução para evitar acidentes e oferecer mais tranqüilidade aos mesmos. O pedreiro Leonardo Gomes, de 34 anos, conta que utiliza a bicicleta como meio de transporte todos os dias para trabalhar. Para ele, a implantação, não somente na Avenida Vereador João Batista Fitipaldi, mas em diversos pontos da cidade seria ideal para proteger todos os ciclistas. "Seria bom porque iria reduzir o número de acidentes. Infelizmente os motoristas não nos respeitam e na maioria das vezes são eles que causam danos aos ciclistas. Espero que a gestão pública olhe para a gente", comenta.

O encanador Marcos de Almeida, de 58 anos, também utiliza a bicicleta como meio de transporte. Ele acredita na decisão da Prefeitura de modificar o cenário da mobilidade, dando visibilidade a quem precisa.

"Eu parabenizo por essa iniciativa de fazer as ciclovias, agora tem que construir para dar mais segurança pra gente", declara.

Já a dona de casa Gilcélia Ferreira, de 50 anos tem dúvidas quanto às construções das ciclovias, principalmente a da Avenida Vereador João Batista Fitipaldi, que estava prevista para iniciar as obras no ano passado.

"Eu tenho dúvidas se realmente vai construir. Até agora eles só fizeram um buraco ao longo da via, vamos esperar para ver". Ela acredita que com a implantação das ciclovias , o número de acidentes tende a diminuir. "Eu mesma já me acidentei. A gente tem que andar em meio aos carros se arriscando muito. A ciclovia dá mais segurança, já que só os ciclista poderão trafegar por ali", finaliza.