Implantação de ciclovia no Parque Maria Helena entra em fase final

As obras da ciclovia na Avenida Vereador João Batista Fitipaldi, localizada no Parque Maria Helena, encontram-se em fase final. De acordo com a Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana, o trabalho de fundação e asfaltamento foram concluídos, restando apenas a parte de sinalização horizontal - pintura de faixa. Ciclistas, que já percorrem pelo novo caminho, aprovam o serviço. A ciclovia vai fazer a conexão entre bairro e as estações de trem e ônibus da cidade e será implantada no canteiro central da avenida com 1,8 quilômetros de distância.

O valor investido é de R$ 295.300,00 de repasse e R$ 91.565,69 de contra-partida, totalizando R$ 386.865,69. Além disso, conforme publicado no início desta obra, o Plano de Mobilidade Urbana da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Habitação irá estudar a implantação de novas ciclovias na cidade.

Ciclistas

Para os ciclistas que trafegam na Avenida Vereador João Batista Fitipaldi, a implantação da ciclovia é uma solução para evitar acidentes e oferecer mais tranqüilidade na hora do trajeto.

Esse é o caso do ajudante geral Edmilson Barbosa de Oliveira, que disse ter ficado muito bom as obras. "Não tem nem comparação como estava antes. Agora o risco de vida é menor e andamos pela avenida por meio da ciclovia mais tranquilos", comentou.

O estudante Douglas Ribeiro, que vai trabalhar e estudar todos os dias de bicicleta, ressaltou que os buracos e declínio que tinham no canteiro central não existem mais.

"O acesso ao Centro ou aos bairros da região ficou mais rápido e fácil. Para se ter ideia, tem até pessoas fazendo caminhadas ou correndo na ciclovia".

Já o porteiro Flavio José dos Santos, que passa pelo local há 25 anos para trabalhar de bicicleta, disse que não terá mais problemas com manutenções. "Antes o garfo da bicicleta e os pneus ficavam todos estourados. Agora, com a obra, não terei mais esse problema", completou.