Implantação de ciclovia será iniciada nesta terça-feira

A implantação de uma ciclovia na Região Norte será iniciada nesta terça-feira (21) em Suzano. A obra será realizada no canteiro central da Avenida Vereador João Batista Fittipaldi, desde o Terminal de Transportes Urbanos Vereador José dos Santos Faria, o Terminal Norte, no Parque Maria Helena, até a ponte sobre o Rio Tietê, na Vila Maluf. Para alertar motoristas e pedestres sobre a intervenção que ocorrerá, faixas informativas foram afixadas em vários pontos da cidade.

O secretário de Planejamento Urbano e Habitação, Elvis Vieira, explicou que trata-se de um projeto que surgiu há algumas gestões e estava parado. Para ele, a cidade tem potencial para dispor de um sistema de ciclovias que consiga conectar polos de mobilidade a regiões com grande adensamento populacional. "É o início de uma discussão sobre as possibilidades e as alternativas de outros modais em Suzano mais eficientes e mais sustentáveis", explicou.

A previsão da administração municipal é que os serviços levem quatro meses para serem concluídos. Trata-se de uma ciclovia, e não ciclofaixa, pois estará inserida no canteiro central e não na própria avenida. A obra foi dividida em trechos para não prejudicar o trânsito na Avenida Vereador João Batista Fittipaldi. A futura ciclovia terá 1.680 metros de extensão e a implantação será de responsabilidade da Secretaria de Manutenção e Serviços Urbanos.

Em relação ao trânsito, a Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana espalhou faixas informativas: na avenida onde ocorrerão os trabalhos, no Centro, na Vila Amorim e no Miguel Badra. Também haverá sinalização específica para redução de velocidade nos trechos em obra e também presença de agentes de trânsito. A orientação é para que os motoristas, na medida do possível, optem por rotas alternativas. "Estamos tomando todas as medidas para que não haja impactos no trânsito local", garantiu o secretário José Alves Pinheiro Neto.