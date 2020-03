Imunização contra gripe seguirá estratégia preventiva durante atendimento

A Campanha Nacional de Vacinação Contra a Gripe seguirá estratégia preventiva para que o público-alvo desta primeira fase não se aproxime das pessoas que apresentam sintomas do novo coronavírus (Covid-19) nas unidades de saúde. A imunização contra a gripe começa nesta segunda-feira (23/03) em todos os 23 postos da rede municipal de Suzano. Neste momento será voltada aos idosos e aos profissionais da saúde, que são alguns dos grupos prioritários.

A ação contará com 20 tendas de atendimento localizadas na área externa das Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e de Saúde da Família (USFs). O objetivo é evitar aglomerações em ambiente fechado e inibir o contato com as demais pessoas, já que os postos estão voltados ao atendimento daqueles que apresentam sintomas do novo coronavírus, tais como febre, tosse e falta de ar.



De acordo com o secretário de Saúde, Luis Claudio Guillaumon, apenas as unidades dos bairros Jardim do Lago, Jardim São José e Jardim Natal não terão a estrutura anexa, sendo que a imunização será deslocada para escolas municipais e associações vizinhas (EM Professora Maria Odete Cara Gouvêa, EM Professora Sonia Regina Alonso Ostemayer e Associação de Moradores do Jardim Natal, respectivamente).

“A vacinação contra a gripe para os idosos e os profissionais da saúde é de extrema importância neste período antecipado, em razão da pandemia do novo coronavírus”, disse. O chefe da pasta reforçou que o principal objetivo da estratégia é manter a distância entre as pessoas e evitar aglomerações durante a campanha.



Vale lembrar que, embora não impeça a contaminação pelo Covid-19, a vacina previne contra três tipos do Influenza (H1N1, H3N2 e B) e evita uma sobrecarga do sistema respiratório que agravaria um eventual ataque da doença. Após a primeira fase, que também levará prevenção às casas asilares, a imunização contra a gripe será direcionada aos educadores, indivíduos com doenças crônicas e profissionais das forças de segurança e de salvamento, a partir de 16 de abril.

A expectativa é de que um posto volante também fique disponível no Parque Municipal Max Feffer no Dia D da campanha, em 9 de maio, quando entram novos grupos: crianças maiores de seis meses a menores de seis anos, gestantes, puérperas, indígenas e pessoas com idade entre 55 e 59 anos – a novidade na edição deste ano. No período também serão vacinados adolescentes que estão sob medidas socioeducativas, população privada de liberdade e funcionários do sistema prisional.

Para se imunizar em um dos 23 postos de saúde, é preciso apresentar documento pessoal com foto e, se possível, caderneta de vacinação, de segunda a sexta-feira, das 8 horas às 15h30. Suzano ainda tem unidades com atendimento em período estendido, até as 20 horas, no Jardim Maitê (terças-feiras) e no Jardim Europa (segundas e quartas-feiras). O público-alvo na cidade supera 84 mil pessoas e a meta é vacinar pelo menos 90%.

POSTOS DE VACINAÇÃO

Dr. André Cano Garcia – Boa Vista

Endereço: Av. Jaguari, 37

Bairro: Cidade Boa Vista

Telefone: 4749-2753/4752-3851

Prof.º João Olimpio Neto – Casa Branca

Endereço: Avenida Getúlio Moreira de Souza, s/n

Bairro: Parque Residencial Casa Branca

Telefone: 4751-4560/4747-9659

Dr. Isaack Oguime – Parque Maria Helena

Endereço: Rua Adhemar Pereira de Barros, 137

Bairro: Parque Maria Helena

Telefone: 4747-55182/4748-8086

José Mariano Coutinho Jr. – Jardim Colorado

Endereço: Rua Assembleia de Deus, 479

Bairro: Jardim Colorado

Telefone: 4746-1285/4743-2531

Jardim Natal: Associação de Moradores do Jardim Natal

Endereço: Rua Dr. Prudente de Moraes, 13

Bairro: Jardim Natal

Telefone: 4759-0567

Maria de Lourdes Cardozo Mathias – Jardim Vitória

Endereço: Rua Leonardo Pinto Mendonça,325

Bairro: Jardim Realce

Telefone: 4748-1857

Esthelita Maria Barbosa – Miguel Badra Alto

Endereço: Rua Maria do Carmo Borges Lingeard,125

Bairro: Miguel Badra Alto

Telefone: 4749-9501/4749-7272

Jardim Monte Cristo

Endereço: Avenida Cachoeira, s/n

Bairro: Jardim Monte Cristo

Telefone: 4741-1605/4746-1544

Palmeiras

Endereço: Rua Crispim Adelino Cardoso,157

Bairro: Recanto Feliz

Telefone: 4743-9578/4743-9025

Prefeito Alberto Nunes Martins – CSII

Endereço: Avenida Paulo Portela, 205

Bairro: Jardim Paulista

Telefone: 4748-4991/4747-8832

Tabamarajoara

Endereço: Rua Sebastian Rossel Garcia, 40

Bairro: Tabamarajoara (Raffo)

Telefone: 4747-8166

Alzira Pereira Mayer – Jardim Alterópolis

Endereço: Rua Manoel Honorato dos Santos, 195

Bairro: Jardim Alterópolis

Telefone: 4749-1088/4752-393

Dr. Eduardo Nakamura – Miguel Badra Baixo

Endereço: Rua Mario Bochetti, 680

Bairro: Miguel Badra Baixo

Telefone: 4752-1421/4752-1465

Jardim São José: EM Profª Sonia Regina Alonso Ostemayer

Endereço: Rua Nhonho de Lima, 295

Bairro: Jardim São José

Telefone: 4743-9247

Vereador Gregório Bonifácio da Silva – Vila Fátima

Endereço: Rua Nicácio da Silva Bastos, 75

Bairro: Parque Buenos Aires

Telefone: 4744-7923/4746-6019

Antônio Marques de Carvalho – Jardim Maitê

Endereço: Rua Pedro Felipe Reis do Nascimento, 225

Bairro: Jardim Maitê

Telefone: 4747-6201

Marcelino Maria Rodrigues – Jardim Brasil

Endereço: Rua Antônio Inácio, 540

Bairro: Jardim Brasil

Telefone: 4748-0585

Jardim Europa

Endereço: Avenida Washington Luis,1608

Bairro: Jardim Europa

Telefone: 4752-7731

Maria José Lima Souza – Jardim Ikeda

Endereço: Rua das Bromélias, 11

Bairro: Jardim Ikeda

Telefone: 4748-8058

Onésia Benedita Miguel – Jardim Suzanópolis

Endereço: Rua Leonor Edmee de Castro, 205

Bairro: Jardim Suzanópolis

Telefone: 4745-0968

Recanto São José

Endereço: Rua José da Encarnação, 18

Bairro: Recanto São José

Telefone: 4751-2612

Jardim do Lago: EM Profª Maria Odete Cara Gouvêa

Endereço: Rua Guenter Koralewisk, 575

Bairro: Jardim do Lago

Telefone: 4751-1671

Jardim Revista

Endereço: Rua Santo Antônio, 325

Bairro: Jardim Revista

Telefone: 4743-3161