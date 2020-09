Inadimplência cai 14,3% em agosto com 7,4 mil devedores no comércio de Suzano

Suzano fechou o mês de agosto com queda de 14,3% no número de devedores no comércio em comparação com o mesmo período do ano passado. Segundo dados da Associação Comercial e Empresarial (ACE) de Suzano, este ano 7.476 pessoas figuravam na lista de inadimplentes, contra 8.725 do ano anterior.

De acordo com Alvani Correa, gerente comercial da ACE, o recuo na inclusão de novos nomes na lista de devedores ocorre em função da redução do consumo, uma das sequelas trazidas com a crise econômica ocasionada pelo novo coronavírus.

“A tendência é de que quanto menos se consome que haja menos inadimplência e, portanto, também haverá um número menor de inclusões na lista de inadimplentes”, explica.

Exclusões

Já em relação as exclusões, ou seja, pessoas que conseguiram limpar o nome e sair da lista de devedores, a queda é tímida, apenas 0,2%, o que representa estabilidade para o município. Ainda segundo Correa, essa estabilidade reflete que o consumir, mesmo diante das situações impostas pela crise, tem se preocupado com a parte financeira.

“Esse cenário reflete que o consumidor tem se preocupado em quitar suas dívidas para que possa voltar a consumir. E como houve redução do consumo em 2020 se torna mais fácil controlar os gastos e evitar um aumento de inadimplência”, pontua.

Retomada da economia

O Alto Tietê continua na fase amarela do Plano São Paulo de retomada econômica. Desde o dia 21 de agosto, por meio de decreto do Governo do Estado, foi permitida a abertura diária de oito horas para todos os comércios liberados nesta fase.

No Alto Tietê, essa medida engloba bares, restaurantes, padarias, salões de beleza, barbearias, academias, atividades culturais, eventos, convenções, shoppings, comércio de rua, escritórios e concessionárias de veículos.

Antes desse decreto, os estabelecimentos citados podiam abrir por apenas seis horas diárias. Os protocolos gerais e específicos para assegurar a segurança e saúde dos clientes continuam em vigor. A região passa por uma nova classificação do Plano SP hoje (4).