Inadimplência cai 14,7%; são 7,9 mil devedores com débitos de R$ 380 em média

A inadimplência no comércio de Suzano caiu 14,7% em janeiro, se comparado ao mesmo período do ano passado. Os dados são da Associação Comercial e Empresarial de Suzano (ACE) e foram divulgados na quinta-feira (6).

Segundo a ACE, o número de devedores no primeiro mês do ano é de 7.967. No ano anterior, foram contabilizados 9.341 inadimplentes.

O valor médio das dívidas gira em torno de R$ 380,00, segundo informou a associação. Apesar da queda, segundo Rodrigo Guarizo, presidente da Ace Suzano, a alta taxa de juros prejudica os devedores.

"A alta taxa de juros está prejudicando os inadimplentes, então sempre recomendamos atenção e cuidado para evitar atrasos nos pagamentos e outras questões que podem ser negativas para os negócios", analisou.

De acordo com a entidade, os devedores apresentam comportamentos e situações semelhantes. “Há pessoas que ficam desempregadas e não têm renda para honrar seus compromissos financeiros, ou ainda, aqueles que perdem o controle das compras a prazo e não têm como arcar com seus compromissos financeiros, optando por priorizar contas essenciais, como energia, água e telefonia”.

O ano de 2024 terminou com 8.127 devedores no comércio local. O valor médio da dívida era de R$ 350,00, segundo dados da associação. De um mês para o outro, houve uma redução de 160 inadimplentes, o que representa uma queda 1,96%.