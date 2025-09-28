Inadimplência cai 2,47% no comércio com 6.841 devedores em agosto

O comércio de Suzano registrou queda de 2,47% na inadimplência em agosto, segundo dados da Associação Comercial e Empresarial (ACE) da cidade. O número de consumidores com dívidas passou de 7.014 em julho para 6.841 no mês seguinte. Além disso, o valor médio devido também apresentou redução de 1,07%, caindo de R$ 467 para R$ 462.

Entre os devedores, 52% são homens e 48% mulheres. Já em relação à faixa etária, a inadimplência aparece em todas as idades a partir dos 18 anos, com uma frequência maior de pessoas que possuem entre 29 e 55 anos.

A ACE Suzano recomenda que os devedores realizem negociações diretamente com os credores, para evitar fraudes ou pagamentos a terceiros que não resultem na quitação da dívida. A entidade também orienta que todo acordo seja formalizado por escrito.

Para verificar pendências, o interessado deve comparecer à sede da ACE com um documento de identidade. O sistema permite a consulta de débitos de diferentes tipos, como contas de energia, água, cartões de crédito e compras no comércio local. Em alguns casos, a negociação pode ser feita pelo aplicativo “Acordo Certo” ou diretamente com o estabelecimento onde a dívida foi contraída.