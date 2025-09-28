Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
domingo 28 de setembro de 2025Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 28/09/2025
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Cidades

Inadimplência cai 2,47% no comércio com 6.841 devedores em agosto

Valor médio da dívida gira em torno de R$ 462, de acordo com dados da ACE

28 setembro 2025 - 09h00Por Yasmin Torres - Da Reportagem Local
Devedores no comércio de Suzano chegaram a mais de 6,8 mil Devedores no comércio de Suzano chegaram a mais de 6,8 mil - (Foto: Isabela Oliveira/DS)

O comércio de Suzano registrou queda de 2,47% na inadimplência em agosto, segundo dados da Associação Comercial e Empresarial (ACE) da cidade. O número de consumidores com dívidas passou de 7.014 em julho para 6.841 no mês seguinte. Além disso, o valor médio devido também apresentou redução de 1,07%, caindo de R$ 467 para R$ 462.

Entre os devedores, 52% são homens e 48% mulheres. Já em relação à faixa etária, a inadimplência aparece em todas as idades a partir dos 18 anos, com uma frequência maior de pessoas que possuem entre 29 e 55 anos.

A ACE Suzano recomenda que os devedores realizem negociações diretamente com os credores, para evitar fraudes ou pagamentos a terceiros que não resultem na quitação da dívida. A entidade também orienta que todo acordo seja formalizado por escrito.

Para verificar pendências, o interessado deve comparecer à sede da ACE com um documento de identidade. O sistema permite a consulta de débitos de diferentes tipos, como contas de energia, água, cartões de crédito e compras no comércio local. Em alguns casos, a negociação pode ser feita pelo aplicativo “Acordo Certo” ou diretamente com o estabelecimento onde a dívida foi contraída.

 

Deixe seu Comentário

Leia Também

DS lança 'Condomínio em foco' para tirar dúvidas sobre moradias
Cidades

DS lança 'Condomínio em foco' para tirar dúvidas sobre moradias

Repasses de ICMS sobem 8,9% em setembro nas cidades do Alto Tietê
Cidades

Repasses de ICMS sobem 8,9% em setembro nas cidades do Alto Tietê

Manutenção dos estádio de futebol é desafio para as prefeituras da região
Cidades

Manutenção dos estádio de futebol é desafio para as prefeituras da região

Suzano discute moradia digna e regularização fundiária durante congresso em Itaquá
Cidades

Suzano discute moradia digna e regularização fundiária durante congresso em Itaquá

Advogada representará Suzano na 5ª Conferência Nacional de Políticas para Mulheres
Cidades

Advogada representará Suzano na 5ª Conferência Nacional de Políticas para Mulheres

Em comemoração de gala, ACE Suzano destaca conquistas ao empresariado
Cidades

Em comemoração de gala, ACE Suzano destaca conquistas ao empresariado