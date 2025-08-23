Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Dívida

Inadimplência cai 3,7%: são 7.014 devedores em julho de 2025 em Suzano

Valor médio da dívida gira em torno de R$ 467, de acordo com dados da ACE

23 agosto 2025 - 08h00Por Yasmin Torres - da Reportagem Local
Inadimplência cai 3,7%: são 7.014 devedores em julho de 2025 em SuzanoInadimplência cai 3,7%: são 7.014 devedores em julho de 2025 em Suzano - (Foto: Isabela Oliveira/DS)

A inadimplência no comércio de Suzano diminuiu 3,7% em julho deste ano em relação ao mesmo mês do ano passado, segundo a Associação Comercial e Empresarial (ACE). O número de devedores caiu de 7.287 para 7.014 no mês de referência. 

Os débitos estão distribuídos entre 51% de pessoas declaradas do sexo masculino e 49% do feminino. Em relação à idade, a inadimplência aparece em todas as faixas a partir dos 18 anos, com percentual um pouco maior de pessoas entre 29 e 45 anos.

A ACE Suzano orienta os consumidores a negociarem diretamente com o credor para evitar o risco de pagar a terceiros e não ter a dívida quitada. Além disso, recomenda que a quitação seja sempre formalizada por escrito.

Para consultar possíveis pendências, o consumidor deve comparecer à sede da entidade com um documento de identidade. 

O sistema lista débitos diversos, como contas de energia, água, cartões de crédito e compras no varejo. Em alguns casos, o acordo pode ser feito pelo aplicativo “Acordo Certo” ou diretamente com o estabelecimento onde a dívida foi contraída.

