Inadimplência cai 5,19% em setembro com 7,2 mil devedores

Em setembro de 2022, foram registrados 7.679 devedores, enquanto que, no mês passado, o número chegou a 7.280. Os dados foram divulgados pela Associação Comercial e Empresarial de Suzano (ACE).

Entre os consumidores que estão com dívidas em atraso, a faixa etária de 26 a 40 anos lidera com 32,4% dos devedores. Na sequência vem a faixa etária de 41 a 50 anos atingindo 25,6%.

Já a faixa etária de 18 a 25 anos 18,9 % estão com dívidas, seguido pela faixa etária acima dos 51 anos com 12,7 % devedores na lista, e os acima de 60 anos representam 8,2% do total;

Segundo o presidente da ACE, Rodrigo Guarizo, a população despertou o interesse em quitar as dívidas depois do lançamento do programa Desenrola Brasil que renegociar os débitos dos brasileiros e beneficiar a população que está com o nome negativado.

“Acreditamos que essa redução se deve em boa parte ao Desenrola Brasil que despertou nos inadimplentes o interesse em negociar suas dívidas com valores reduzidos”, explicou.

Em setembro deste ano, 4.281 pessoas foram excluídas da lista de inadimplentes ao negociar as respectivas dívidas com seus credores, segundo o banco de dados da Boa Vista que administra o serviço Central de Proteção ao Crédito (SCPC),

A ACE tem expectativa que no mês de outubro a tendência de queda dos números de inadimplentes continue. A aproximação do final do ano e o pagamento do 13º salário mínimo também deve influenciar a queda.

“O programa federal impulsionou a queda de inadimplentes. Para o final do ano, com a liberação do 13º a população usa o dinheiro para quitar dívidas ou negociar o pagamento em parcelas”, ressaltou.

Orientações

A ACE Suzano reforça que sempre orienta os inadimplentes a negociar as dívidas diretamente com os credores e não aceitarem intermediários para essa negociação, a fim de não correr o risco de cair em golpes.

Caso as pessoas tenham dúvidas sobre suas dívidas, podem procurar ajuda na sede localizada na rua Presidente Rodrigues Alves, 157, Centro, portando seu RG ou CNH, para receber orientações e esclarecimentos da equipe acerca de todas as dúvidas sobre as dívidas que podem estar em seu nome.

Aos empresários que têm dívidas de clientes e estão com dificuldades para receber, a ACE disponibiliza serviços de recuperação de crédito aos associados.

Os interessados podem entrar em contato pelo telefone (11) 4744-8400 ou pelo WhatsApp (11) 96665-8471.

