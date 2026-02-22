Inadimplência cai 9,7% em janeiro com 7,1 mil devedores em Suzano

A inadimplência no comércio suzanense caiu 9,7% em janeiro deste ano, se comparado ao mesmo período do ano passado. Neste ano, foram 7.194 pessoas incluídas como devedoras no banco de dados do SCPC. No mesmo mês do ano passado, o número de pessoas era de 7.967. Os dados são da Associação Comercial e Empresarial (ACE) de Suzano.

Os homens são maioria entre os devedores: 52% contra 48% de mulheres. De acordo com a ACE, são encontradas pessoas de todas as faixas etárias acima de 18 anos, com uma maior frequência entre 29 e 55 anos. O valor médio da dívida é de R$ 485.

De acordo com a ACE, as compras de Natal refletem no mês de janeiro e elevam o endividamento das pessoas. No entanto, destacou que os trabalhadores recebem o 13º salário em dezembro. “Portanto, os consumidores devem guardar esse dinheiro extra para quitar suas compras de Natal e assim evitar que seu nome tenha algum tipo de restrição de crédito”, disse.

Uma orientação da associação para que as pessoas não se endividem é que sejam feitas compras apenas de itens necessários. “Além disso, sempre que o consumidor comprar no cartão de crédito, na hora do pagamento, é importante procurar pagar o valor total, evitando pagamento do valor mínimo para não haver cobranças de juros elevados nas faturas posteriores”, finalizou a ACE.