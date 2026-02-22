Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
domingo 22 de fevereiro de 2026Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 22/02/2026
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Cidades

Inadimplência cai 9,7% em janeiro com 7,1 mil devedores em Suzano

Dados são da Associação Comercial e Empresarial (ACE) de Suzano

22 fevereiro 2026 - 08h00Por Gabriel Vicco- Da Reportagem Local
INADIMPLÊNCIA Teve queda no primeiro mës de 2026, segundo a ACEINADIMPLÊNCIA Teve queda no primeiro mës de 2026, segundo a ACE - (Foto: Regiane Bento/Arquivo DS)

A inadimplência no comércio suzanense caiu 9,7% em janeiro deste ano, se comparado ao mesmo período do ano passado. Neste ano, foram 7.194 pessoas incluídas como devedoras no banco de dados do SCPC. No mesmo mês do ano passado, o número de pessoas era de 7.967. Os dados são da Associação Comercial e Empresarial (ACE) de Suzano.

Os homens são maioria entre os devedores: 52% contra 48% de mulheres. De acordo com a ACE, são encontradas pessoas de todas as faixas etárias acima de 18 anos, com uma maior frequência entre 29 e 55 anos. O valor médio da dívida é de R$ 485.

De acordo com a ACE, as compras de Natal refletem no mês de janeiro e elevam o endividamento das pessoas. No entanto, destacou que os trabalhadores recebem o 13º salário em dezembro. “Portanto, os consumidores devem guardar esse dinheiro extra para quitar suas compras de Natal e assim evitar que seu nome tenha algum tipo de restrição de crédito”, disse.

Uma orientação da associação para que as pessoas não se endividem é que sejam feitas compras apenas de itens necessários. “Além disso, sempre que o consumidor comprar no cartão de crédito, na hora do pagamento, é importante procurar pagar o valor total, evitando pagamento do valor mínimo para não haver cobranças de juros elevados nas faturas posteriores”, finalizou a ACE.

 

Deixe seu Comentário

Leia Também

Novas inscrições para aulas da 'Oficina Corporal' começam nesta segunda-feira
Cidades

Novas inscrições para aulas da 'Oficina Corporal' começam nesta segunda-feira

Câmara convida Troupe Brasil a trazer informações sobre a coleta
Cidades

Câmara convida Troupe Brasil a trazer informações sobre a coleta

Decreto autoriza pedido de isenção do IPTU para atingidos por enchentes
Cidades

Decreto autoriza pedido de isenção do IPTU para atingidos por enchentes

Ecopontos de Suzano estão em pleno funcionamento
Cidades

Ecopontos de Suzano estão em pleno funcionamento

Vigilância Sanitária interdita imóvel utilizado para fabricação clandestina de suplementos
Cidades

Vigilância Sanitária interdita imóvel utilizado para fabricação clandestina de suplementos

Cultura coloca à disposição mais de 800 vagas remanescentes do Profart
Cidades

Cultura coloca à disposição mais de 800 vagas remanescentes do Profart