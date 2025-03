Inadimplência cresce 14,5% em fevereiro com 7,2 mil devedores

A inadimplência no comércio de Suzano obteve um aumento de 14,5% em fevereiro, segundo informou a Associação Comercial e Empresarial (Ace). No total, são 7.264 devedores contabilizados no segundo mês de 2025.

Os dados foram divulgados ao DS pela entidade nesta quarta-feira (13). De acordo com a Ace, o valor médio das dívidas gira em torno de R$ 380,00. No mesmo período, em 2024, foram 6.339 inadimplentes.

Questionada sobre o perfil dos devedores, a Ace reforçou que os comportamentos dos devedores são semelhantes e maioria são pessoas desempregadas, que não possui renda para honrar seus débitos, ou que perdem o controle das compras a prazo, atrasando ou efetuando o pagamento de contas essenciais (luz, água e telefonia).

Em janeiro, o número de devedores era de 7.967, caindo para 7.264 no mês seguinte, representando uma diminuição de 8,82% de um mês para o outro.