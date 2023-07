Inadimplência cresce 4,7% com 10 mil devedores em junho; valor médio da dívida é de R$ 232,18

Junho deste ano registrou 10.054 inadimplentes, segundo levantamento da Associação Comercial e Empresarial (ACE) de Suzano.

Em relação ao mesmo mês de 2022 (9.602), o crescimento dos devedores é 4,7%.

A ACE também divulgou a faixa etária desses inadimplentes. Eles estão distribuídos da seguinte forma: de 18 a 25 anos (18,7%), de 26 a 40 anos (33,8%), de 41 a 50 anos (23,6%), de 51 a 60 anos (14,4%) e acima de 60 anos (9,5%).

O valor médio devido está na faixa de R$ 232,18.

Segundo a ACE, houve um acréscimo de pouco mais de 4,5% (4,7%) em relação ao número total do ano anterior, fato que está ligado aos juros em patamares elevados. Isso pode ocasionar descontrole nos gastos, sendo esse o principal motivo das inadimplências.

Em junho de 2022, um total de 4.146 pessoas foram excluídas do cadastro de inadimplentes. Já em junho deste ano, 5.339 pessoas negociaram seus débitos e foram excluídas do cadastro de inadimplentes.

A ACE também orientou como as pessoas podem pagar suas dívidas. “Sempre orientamos os devedores para que negociem seus débitos diretamente com os credores, evitando tratar dessas questões com terceiros.

Sugerimos isso para que eles não corram o risco de pagar erroneamente e não ter seus débitos regularizados, algo que acontece por efetuar um pagamento a quem não tinha autorização do credor para negociar em nome dele, o que faz com que a dívida não seja sanada. Portanto, é importante pagar diretamente ao credor ou por alguém por ele autorizado a negociar a dívida”.

É possível negociar a dívida. É muito importante, segundo a ACE, negociar com um bom desconto no caso de um pagamento à vista, ao passo que no modelo parcelado, é essencial negociar com parcelas que poderão ser pagas sem prejudicar os pagamentos dos compromissos das contas mensais.