Inadimplência cresce 8,5% com 9,3 mil devedores no mês de abril em Suzano

A Associação Comercial e Empresarial (ACE) de Suzano registrou no ano passado, 8.566 inadimplentes em abril.

Entre os consumidores que estão com dívidas em atraso, a faixa etária de 26 a 40 anos lidera com 34,4% dos devedores. Na sequência vem a faixa etária de 41 a 50 anos atingindo 24,1%. Já a faixa etária acima dos 51 anos tem 17,2 % de devedores na lista, seguindo pela faixa etária de 18 a 25 anos com 16,1 % devedores e os acima de 60 anos representam 8,2% do total.

Neste ano, segundo a associação 4.738 pessoas foram excluídas da lista de inadimplentes.

De acordo com o presidente da Ace, Rodrigo Guarizo a variação de 8% maior neste ano de 2023 se deve muito à alta taxa de juros que dificulta a aquisição de crédito no mercado financeiro e linhas de financiamento com juros menores.

"A alta taxa de juros está prejudicando os inadimplentes, então sempre recomendamos atenção e cuidado para evitar atrasos nos pagamentos e outras questões que podem ser negativas para os negócios. A taxa é prejudicial para as pessoas com baixo rendimento porque são menos suscetíveis a controlar seus gastos", explica.

Os devedores de Suzano, em média, devem pagar R$ 224,68. O presidente explica que sempre orientam aos devedores que negociem seus débitos diretamente com os credores. Para evitar negociar com terceiros para não correr o risco de pagar e não ter seus débitos regularizados.

“Quando negociar a dívida tenta pedir um bom desconto no caso de um pagamento à vista. No modelo parcelado, é essencial negociar com parcelas que poderão ser pagas sem prejudicar os pagamentos dos compromissos das contas mensais”,oreinta.

Os dados do mês de maio ainda estão sendo computados.

O número de pessoas inadimplentes chegou a 9.302 no mês de abril deste ano, em Suzano. Houve um aumento de 8,5% quando comparado ao mesmo período em 2022.