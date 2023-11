Inadimplência no comércio cai 2,16% em outubro de 2023

O número de inadimplentes no comércio de Suzano, em outubro de 2023, teve uma redução de 2,16% em comparação com o mês de setembro do mesmo ano.

No mês anterior, foram registrados 5.590 devedores, enquanto em outubro, o número caiu para 5.469. Os dados foram divulgados pela Associação Comercial e Empresarial (ACE).

Segundo a ACE, a redução se deve ao programa lançado pelo Governo Federal, Desenrola Brasil, o programa voltado para renegociação de dívidas. “A população está tendo mais atenção para não se endividar, possibilitando que quitem suas dívidas dentro dos prazos’’, informou a associação.

A ACE Suzano orienta as pessoas a negociarem suas dívidas diretamente com os credores, sem intermediar as negociações, para evitar assim golpes. Além disso, caso tenham dúvidas, podem se dirigir à sede, localizada no endereço Rua Presidente Rodrigues, 157 – Centro de Suzano. Para ser atendido basta se dirigir ao endereço indicado portando o RG ou CNH.

Desenrola Brasil

O programa Desenrola Brasil, criado pelo Governo Federal, é usado para renegociar créditos inadimplentes, com o objetivo de oferecer condições de créditos para dívidas negativadas.

Pessoas Físicas, inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), ou com comprovação de renda mensal de até 2 salários-mínimos podem negociar com descontos.

A plataforma do programa disponibiliza ao usuário uma lista de dívidas que podem ser renegociadas e o desconto ofertado pelo credor. As operações são feitas totalmente online. Basta acessar de forma rápida e segura a sua conta do Gov.br.