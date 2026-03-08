Inadimplência tem queda de 17,27% em fevereiro com dívida média de R$ 493

Fevereiro registrou 6.009 inadimplentes no comércio de Suzano, segundo a Associação Comercial e Empresarial (ACE) de Suzano. Os números representam queda de 17,27%, já que no mesmo período de 2025 foram registradas 7.264 inadimplentes.

Segundo a ACE, a redução deve considerar que em fevereiro de 2026 houve menos dias úteis. “Neste ano, o período de Carnaval caiu em fevereiro, já em 2025, o Carnaval ocorreu no mês de março”, observou.

O valor médio das dívidas está em torno de R$ 493, sendo os homens a maior parte dos inadimplentes da cidade.

A Associação orienta os consumidores a redobrar a atenção na hora das compras, evitando compras por impulso. A entidade reforça a importância do planejamento financeiro.

Outro ponto destacado pela ACE Suzano é a preferência por negociações à vista e o cuidado com o acúmulo de compras a prazo.

Orientação

A orientação é organizar os pagamentos dos boletos de forma que possam ser quitados sem necessidade de recorrer a empréstimos, limites do cartão de crédito ou cheque especial, modalidades que possuem juros elevados e podem comprometer a saúde financeira do consumidor.

