Inauguração da nova unidade do Shibata reúne prefeito e autoridades

O prefeito Rodrigo Ashiuchi prestigiou na manhã desta quarta-feira (25/10) a inauguração da segunda unidade do Grupo Shibata em Suzano, instalado na avenida Armando Salles de Oliveira, 1.520, no bairro Conjunto Residencial Iraí. A instalação do novo complexo, o maior do Alto Tietê com cerca de 20 mil metros quadrados (m²) de área construída, 570 vagas de estacionamento e composto pelo Hiper Shibata, o Shibata Casa & Moda e a Daiso Japan, a primeira loja da marca em Suzano, gerou aproximadamente 600 empregos diretos e indiretos.

A inauguração ocorreu às 9 horas e também contou com as presenças da primeira-dama Larissa Ashiuchi e dos secretários municipais Pedro Ishi (Saúde), Elvis Vieira (Planejamento Urbano e Habitação), Itamar Viana (Planejamento e Finanças), Paulo Pavione (Comunicação Pública), Arnaldo Marin Junior (Esportes e Lazer), André Chiang (Meio Ambiente), André Loducca (Desenvolvimento Econômico), Afrânio Evaristo da Silva (Segurança Cidadã e Chefia de Gabinete) e Samuel Oliveira (Manutenção e Serviços Urbanos), além de Claudinei Galo, da Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana.

Também estiveram presentes o presidente do grupo, João Shibata; os conselheiros administrativos Antonio e Paulo Shibata e Rubens e Oswaldo Kimoto; os diretores Marisa, Fernando, Anderson, Éric e Edson Shibata; o gerente regional, Marcos Aparecido; e o gerente da unidade, William Yamada

O secretário de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego, André Loducca, ressaltou o trabalho realizado pela administração municipal para tornar a cidade um polo de geração de empregos e como Suzano tem atraído investidores.

“A gente sempre fala que temos que criar um ambiente favorável para que as empresas venham e que exista crescimento. Não tem mágica, é amor ao que você faz, responsabilidade, a união das secretarias, sempre com pensamento positivo. Ninguém investe na cidade só porque ela é legal, as pessoas investem porque veem possibilidade de crescimento. Para isso acontecer, tem que ter uma administração centralizada e focada em trazer esses investimentos”, explicou o chefe da pasta.

Por sua vez, a diretora da rede, Marisa Shibata, parabenizou as equipes envolvidas na construção da nova unidade e destacou que o projeto iniciado pela família precisa ser mantido. “O Shibata completa 47 anos em novembro e temos muitas histórias de vida aqui. Passamos, com essa unidade, a dar continuidade ao trabalho que nossos pais iniciaram. O Shibata tem pessoas que gostam de aprender, porque é uma equipe competente que construiu e trabalhou junto. Parabéns a todos que fizeram isso acontecer”, afirmou.

Já o prefeito Rodrigo Ashiuchi destacou o crescimento da cidade, a valorização do local onde foi instalada a maior unidade do Shibata no Alto Tietê e como ela vai ajudar no crescimento econômico de Suzano.

“É muito importante para a cidade porque mostra que Suzano vem crescendo a cada dia. Esse é o maior Shibata da nossa região e vemos os lojistas e os taxistas agradecendo por mais essa oportunidade. O Shibata aqui valoriza as casas do entorno e essa via que passa aqui ao lado e liga a avenida Armando Salles até a rua Roberto Simonsen é um grande avanço na mobilidade da cidade. Temos que agradecer a família Kimoto, a família Shibata e os lojistas que acreditam na cidade e reconhecem Suzano como uma das cidades mais prósperas”, ressaltou Ashiuchi.

Novas rua e praça

Além da inauguração da unidade da Rede Shibata, a nova rua Masanosuke Shibata, que leva o nome do fundador da rede e dá acesso à loja, está aberta ao público. A via, quando for finalizada, ligará aquela região à avenida Senador Roberto Simonsen, agilizando o tráfego de veículos no entorno. A previsão é que a estrutura completa esteja pronta em até dois meses.

Em frente ao novo espaço também foi inaugurada uma praça com o nome de um dos filhos do presidente do grupo, Kazuaki Shibata, o que acabou emocionando todos os presentes.