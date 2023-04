Inaugurada nova sede do Centro de Referência Social de Palmeiras

Cumprindo o cronograma de entregas marcadas para abril, mês em que se comemora os 74 anos de emancipação político-administrativa de Suzano, o prefeito Rodrigo Ashiuchi apresentou à população de Palmeiras, nesta segunda-feira (24/04), o novo Centro de Referência da Assistência Social (Cras) e Cadastro Único (CadÚnico) do distrito, que recebe o nome de Seiya Ishibashi.

Em cerimônia realizada na nova sede da unidade, localizada na antiga rodovia Índio Tibiriçá (SP-31), 11.641, o chefe do Executivo suzanense inaugurou o espaço ao lado da presidente do Fundo Social de Solidariedade, a primeira-dama Larissa Ashiuchi; do secretário municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, Geraldo Garippo, e de representantes do Poder Legislativo suzanense.

O novo espaço que integra a Assistência Social de Suzano substitui a antiga estrutura, que funcionava na rua Sebastião Moreira, 198, e passa a atender a partir desta terça-feira (25/04). A unidade abrigará o projeto “Alimentando Vidas”, que garante ações de promoção da segurança alimentar, e também serviços de convivência e orientação sobre benefícios a famílias em situação de vulnerabilidade. Para garantir o acolhimento necessário, a nova estrutura conta com salas multidisciplinar e multiuso, espaços dedicados ao atendimento familiar, além de brinquedoteca para maior conforto das crianças.

O Cras Palmeiras é referência no atendimento a 86 bairros do município de Suzano, segundo dados do Cadastro Único (CadÚnico), sendo 27.621 munícipes inscritos nesta região da cidade, formando um total de 4.426 famílias referenciadas pela unidade.

Ashiuchi destacou que a nova sede do Cras de Palmeiras faz parte de um conjunto de serviços que estão sendo pensados para melhorar a qualidade de vida dos munícipes do distrito.

“Estamos pavimentando inúmeras ruas nessa região, como a ‘Rua da Feira’ (rua Sebastião Moreira), e trazendo água e esgoto, como no Recreio Rio Bonito. Semana passada lançamos a pedra fundamental do Terminal de Ônibus, na estrada do Koyama e vamos iniciar as cirurgias no Pronto Atendimento (PA) de Palmeiras”.