Um incêndio atingiu o almoxarifado da Santa Casa de Suzano por volta das 21 horas desta sexta-feira (07). Segundo informou o Corpo de Bombeiros de Suzano, o fogo foi controlado e não há vítimas.

Quatro viaturas do bombeiro ainda estão no local, mas o motivo do incêndio ainda não foi descoberto. Equipe também não teve dificuldades em apagar o fogo, sendo controlado em seguida.

O prefeito Rodrigo Ashiuchi (PL) segue até o local.

O DS acompanha o caso.