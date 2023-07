Incêndios de 'origem elétrica' crescem 32,3%; empresa faz alerta

Dados do anuário da Abracopel (Associação Brasileira de Conscientização para os Perigos da Eletricidade) mostram que, em 2022, houve um aumento de 32,3% dos incêndios de origem elétrica no Brasil, em comparação ao ano anterior, totalizando 874 registros. Em números absolutos, o Estado de São Paulo está na liderança nacional do número de incêndios de origem elétrica, com 103 acidentes e nove mortes.

Os incêndios em residências representam 41,4%, dos casos registrados e os problemas com instalações elétricas chegam a 62,7%.

Segundo o levantamento, a maioria dos incêndios domésticos acontecem quando os dispositivos de proteção - fusíveis e/ou disjuntores - não atuam corretamente.

De acordo com o gestor da EDP, Roberto Miranda, o primeiro cuidado é verificar o dimensionamento dos circuitos elétricos da residência e se certificar que está adequado para suportar a carga demandada pelos aparelhos e equipamentos utilizados. Sobrecarregar as tomadas pode levar ao superaquecimento dos fios e causar incêndios.

"Faça inspeções periódicas em sua instalação elétrica para verificar a integridade dos fios, tomadas e interruptores. Se notar qualquer sinal de desgaste, fios descascados ou mau funcionamento, chame um eletricista para avaliar e corrigir o problema. Além disso, siga sempre as normas e regulamentações vigentes para garantir a segurança de sua residência e de todos os moradores. A segurança elétrica é um assunto sério", completa o gestor.

É importante evitar improvisos, não utilizar fios desencapados, fitas adesivas ou extensões elétricas irregulares para realizar conexões. Essas "gambiarras" aumentam os riscos de curto-circuito, choques elétricos e incêndios. O mesmo cuidado se estende aos benjamins ou T's, o ideal é não usar, evitando sobrecarga nas tomadas.

O inverno coincide com o período de férias escolares das crianças. Em razão disso, a orientação especial aos pais e responsáveis é para reforçar com seus filhos sobre os perigos elétricos e as medidas de segurança a serem seguidas, como evitar puxões nos fios das tomadas e não tocar em equipamentos elétricos com as mãos molhadas.

Outro ponto importante é sobre o uso do celular. Nunca utilize o equipamento enquanto estiver carregando a bateria. Os aparelhos quando estão ligados na tomada sofrem aumento da temperatura e no caso de superaquecimento pode causar sério risco a quem estiver em contato direto.

Uso adequado de aquecedores portáteis

Ao utilizar aquecedores portáteis, mantenha-os afastados de móveis, cortinas, roupas e outros materiais inflamáveis. Nunca deixe um aquecedor ligado quando sair de casa.

Certifique-se de que há espaço suficiente ao redor do aquecedor para garantir uma ventilação adequada. Evite sobrecarregar tomadas elétricas com múltiplos aparelhos.

