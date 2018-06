Índice de furto e roubos de veículos faz seguro variar até 50%

O número de roubos e furtos de veículos faz o preço do seguro de automóveis variar, em média, 50% no Alto Tietê. Os valores são diferentes de uma cidade para outra. Em Suzano, o seguro de automóvel, de uma mulher de 30 anos, está na faixa de R$ 3,3 mil. Em Mogi o valor ficou R$ 2,4 mil para o mesmo perfil. O valor mais alto da região ficou com Itaquá, cotado em R$ 3,6 mil. Ferraz e Poá estão no mesmo patamar com o valor de R$ 3,1 mil.

Por conta dos índices de roubos e furtos de carros na região, os valores dos seguros sofrem aumento.

A chamada sinistralidade, ou seja, a relação entre a quantidade e a intensidade com que ocorrem as perdas cobertas, é um dos fatores determinantes no valor final de uma cotação de seguro.

Além deste item, o perfil do condutor e a região onde o carro transita são outros pontos que diferem os valores finais. De acordo com a corretora de seguros Camila Moraes, da R&N Seguros, “a sinistralidade de Suzano é um das mais altas por conta dos assaltos constantes”.

"O valor varia muito do perfil do condutor, da seguradora, da região. As cidades que apresentam maiores estatísticas de roubo são mais caras e as automóveis mais roubados tendem a ser mais caros na cotação. Tudo influencia no resultado final, aonde o carro pernoita até a quilometragem que você anda", explica.

Foi feita uma breve cotação nas cinco principais cidades do Alto Tietê, Mogi das Cruzes, Suzano, Itaquaquecetuba, Ferraz de Vasconcelos e Poá. O veículo cotado foi o Volkswagen Fox, modelo 2014, para chegar aos valores especificados nesta reportagem (R$ 2,4 mil a R$ 3,6 mil). O orçamento foi feito pela Porto Seguro dentro de um perfil de condutor acima de 30 anos que incluem cobertura de colisão, incêndio e roubo ou furto dentro do valor de mercado do veículo.

"Não tem como dizer com clareza o valor exato porque todos os meses o valor pode aumentar ou diminuir. Tudo depende dos índices de criminalidade da região. Suzano é uma cidade em que os assaltos são constantes, já Mogi não é. Por isso o valor varia tanto. Por isso é sempre válido fazer uma cotação de acordo com o seu perfil e não com o perfil geral de um determinado carro e cidade", afirma.