Índio-Tibiriçá vai retomar a instalação de radares neste ano

A Rodovia Índio-Tibiriçá (SP-031), que liga Suzano a Ribeirão Pires no ABC Paulista, deve receber radares ainda em 2024, de acordo com a previsão do Departamento de Estradas e Rodagem de São Paulo (DER-SP), administrador da via.



O departamento explicou que o processo licitatório para a implementação de radares está em andamento desde o dia 26 de fevereiro. “A licitação em andamento resultará na aquisição de radares que funcionarão em 649 pontos de controle de velocidade na malha viária do departamento”, explica o DER. O investimento total deve ser de R$ 202,6 milhões.



De acordo com a administradora, além de ampliar a área de cobertura, os equipamentos são “mais modernos e eficientes, capazes de fiscalizar a velocidade e fazer a contagem de veículos, com a leitura automática das placas e transmissão em tempo real para uma central do DER”.

O DS passou pela Rodovia Índio-Tibiriçá e constatou que não existem radares ou lombadas eletrônicas em toda sua extensão em Suzano.



Ampliação da Índio-Tibiriçá

Além de falar sobre os radares e a fiscalização, o DER aproveitou para atualizar a ideia de ampliação da Rodovia Índio-Tibiriçá.



Segundo o departamento, a rodovia atualmente é de pista simples e tem acostamentos pavimentados. “Porém, em diversos segmentos, existe faixa adicional para melhorar a fluidez do tráfego”, explica.

“O Departamento elabora um projeto de duplicação da rodovia, o qual irá melhorar ainda mais a fluidez e as condições de segurança para os usuários e moradores da região", finaliza a administradora da rodovia.