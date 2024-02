Indústria da região exporta mais de US$ 89 milhões em um mês

No primeiro mês de 2024, as indústrias do Alto Tietê contabilizaram mais de US$ 89,4 milhões em vendas para o mercado externo. O montante é igual ao negociado no mesmo período de 2023. Por outro lado, as importações na região apresentaram uma queda de 17,1%, considerando que as compras saíram de US$ 137,7 milhões para US$ 114,2 milhões.

O resultado aponta para o incremento da atividade industrial local. De acordo com o diretor regional do Centro das Indústrias do Estado de São Paulo (CIESP) Alto Tietê, José Francisco da Silva Caseiro, a expectativa é que nos próximos meses o setor ganhe desenvoltura. “A indústria deve se beneficiar da redução da taxa Selic, que vai baratear o crédito para as empresas, trazendo mais confiança e poder de investir. Em paralelo, temos o anúncio tanto do Governo Federal quanto do Estado da liberação de investimento com foco na reindustrialização nacional, medidas que darão mais fôlego ao setor”, avaliou.

As informações contabilizadas pelo Departamento de Relações Internacionais e Comércio Exterior (Derex) da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (FIESP), baseadas em dados das regionais do CIESP, mostram que o Alto Tietê teve o 21° melhor desempenho em exportação entre as 39 regionais do Estado.

No período, os principais produtos exportados foram máquinas, aparelhos e instrumentos mecânicos com 25,9% do total de vendas, seguido por papel e cartão com 21,5% das negociações, e máquinas, aparelhos e materiais elétricos com 7,2%. Na lista dos países que mais compraram produtos regionais estão os Estados Unidos (31,7%), a Argentina (9,7%) e o Paraguai (7%).

No primeiro mês de 2024, as importações se concentraram, especialmente em máquinas, aparelhos e instrumentos mecânicos (22,3%), produtos farmacêuticos (14,4%) e veículos automóveis, tratores (9,4%). Na maior parte, as mercadorias tiveram origem na China (18,5%), França (17,3%) e Japão (14,9%).

Considerando todo o Estado, as exportações atingiram US$ 5.944 bilhões, uma alta de 9,9% em comparação com janeiro de 2023, quando o número atingiu US$ 5.410 bilhões. Assim como no Alto Tietê, São Paulo contabilizou retração no nível de importação saindo de US$ 6.135 bilhões para US$ 6.037 bilhões, uma redução de 1,6%.