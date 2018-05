Indústria pode parar, Radial opera com 60% da frota e coleta de lixo vai atrasar

A paralisação dos caminhoneiros já causa impactos à indústria do Alto Tietê, principalmente na saída dos veículos para abastecer os clientes e no recebimento de matéria-prima indispensável para a produção das fábricas. A informação é do diretor do Centro das Indústrias do Estado de São Paulo - Ciesp Alto Tietê, José Francisco Caseiro.

"Se não for dada uma solução urgente para essa crise poderemos ter fábricas deixando de operar em razão da falta de matéria-prima e isso é muito preocupante. No setor de celulose, por exemplo, já temos notícia em algumas regiões do País de redução em grande escala na produção e até mesmo paralisação. Isso poderá chegar aqui rapidamente", afirma.

O Ciesp representa as cerca de duas mil empresas instaladas nos municípios de Biritiba Mirim, Ferraz de Vasconcelos, Guararema, Itaquaquecetuba, Mogi das Cruzes, Poá, Salesópolis e Suzano.

Ele disse que logo também deve ser afetado o deslocamento de funcionários, já que o transporte público está circulando com menos ônibus e falta combustível", afirma , diretor .

Para ele, os reflexos da paralisação dos caminhoneiros vão afetar todos os setores. A maior preocupação é com o desabastecimento e, consequentemente, o aumento de preços.

O Ciesp Alto Tietê está consultando as empresas da região para mensurar os impactos da paralisação nas atividades industriais. Os resultados até o momento mostram impactos principalmente no escoamento de mercadorias e no recebimento de insumos.

Coleta de lixo

A coleta de lixo também vai ser afetada. A Prefeitura de Suzano informou ontem que o serviço de coleta de lixo poderá sofrer atraso ou alguma alteração hoje. A Pioneira enfrenta dificuldades para manter 100% a coleta de lixo em Suzano. Até ontem à tarde, os 13 caminhões que realizam o serviço na cidade operavam normalmente. Porém, para o período noturno, o proprietário da empresa, Mauro Prado, afirmou que poderia reduzir a frota. Na ocasião, seriam sete caminhões a menos, que deixariam de atuar na área central, principalmente nos bairros Jardim Imperador, Centro, Cidade Edson e Vila Amorim.

De acordo com Mauro, a empresa tem um tanque próprio que comporta 20 mil litros de diesel. Assim, até o momento, a coleta não é prejudicada por causa de falta de combustível nos caminhões. O problema ocorre com as carretas da empresa que carrega os lixos coletados pelos caminhões para Guarulhos. "Estamos com quatro ou cinco carretas presas na estrada", explicou. Para se ter ideia, cada carreta pode comportar até 25 toneladas de lixo.

Ônibus

O transporte público também foi afetado pela greve em Suzano. A Radial informou que está operando no dia de hoje com 60% da frota (em todas as linhas) e para os horários de pico deve utilizar 100% da frota. Em Suzano são 21 linhas municipais e 114 ônibus; 11 intermunicipais, com 83 ônibus.