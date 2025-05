Iniciados preparativos para solenidade dos 117 anos da Imigração Japonesa

Uma reunião, realizada nesta terça-feira (6), marcou o início dos preparativos da tradicional sessão solene em homenagem à Imigração Japonesa. Neste ano, a celebração marca os 117 anos dessa história de trabalho, cultura e união entre Japão e Brasil.

O evento será realizado no dia 27 de junho. A reunião contou com a presença do presidente da Câmara de Suzano, Artur Takayama (PL) e o prefeito Pedro Ishi (PL).

Além da solenidade, que já é promovida anualmente pela Câmara, a comemoração deste ano contará com uma praça de alimentação com pratos típicos da culinária japonesa e apresentações culturais.

Também participaram da reunião a primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Deborah Raffoul Ishi, o secretário de Cultura, José Luiz Spitti, e o secretário diretor-geral do Legislativo, Julio Mayer.