Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
domingo 14 de setembro de 2025Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 14/09/2025
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Cidades

Iniciativas públicas buscam combate ao racismo no Alto Tietê

Informações são de Suzano, Mogi, Itaquá, Ferraz, Arujá e Guararema

14 setembro 2025 - 08h00Por Gabriel Vicco - da Reportagem Local
Iniciativas públicas buscam combate ao racismo no Alto TietêIniciativas públicas buscam combate ao racismo no Alto Tietê - (Foto: WANDERLEY COSTA/SECOP SUZANO)

As prefeituras do Alto Tietê têm mantido ações de combate ao racismo. As informações são de Suzano, Mogi das Cruzes, Itaquaquecetuba, Ferraz de Vasconcelos, Arujá e Guararema. As demais cidades não responderam aos questionamentos até o fim da reportagem.

A Prefeitura de Suzano disse que conta com o Conselho Municipal da Promoção da Igualdade Racial (Compir). Além disso, a administração já promoveu eventos, como o “Dia de Luta contra o Racismo” e a “1ª Conferência da Igualdade Racial”, por meio da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social.

A população consegue ter acesso às informações do combate ao racismo por meio do Espaço dos Conselhos da cidade, localizado na Rua Monsenhor Nuno, 595, no Centro. O telefone do local é o 4748-8157.

Em Mogi, a administração disse que “as políticas de combate e prevenção ao racismo e à discriminação fazem parte da rotina de todas as secretaria e departamentos”.

A cidade também conta com o Compir e realiza diversas ações em parceria com o conselho, como o Festival da Mulher Negra, encontros e palestras. O objetivo é sempre manter os servidores públicos e a população informados sobre conceitos de racismo, preconceito, discriminação, injúria racial, intolerância religiosa e xenofobia.

“É fundamental que cada cidadão seja orientado e adquira o conhecimento necessário para identificar e combater injustiças, reafirmando o compromisso com a dignidade humana e com a luta incessante para que a igualdade seja realidade e prática diária”, disse a Prefeitura, que disponibiliza o aplicativo da Ouvidoria para a população ter acesso às informações sobre as ações.

A Prefeitura de Itaquá informou que tem desenvolvido ações de enfrentamento ao racismo com iniciativas em diferentes áreas. A cidade tem formações contínuas para profissionais da Educação, além de elaborar materiais pedagógicos e valorizar as culturas africanas, afro-brasileiras e indígenas.

A Prefeitura destacou o grupo de trabalho “Educação para as Relações Étnico-Raciais”, que atua no âmbito do núcleo pedagógico para articular, implementar e monitorar práticas alinhadas ao Ministério da Educação.

O trabalho atua em iniciativas como a inclusão do tema nos cadernos orientadores, no plano de ensino e no currículo municipal, além de palestras, rodas de conversa, seminários, visitas pedagógicas e produção e distribuição de materiais didáticos específicos e campanhas educativas sobre a representatividade e o combate ao racismo.

A Prefeitura também conta com o Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial (Compir), vinculado à Secretaria da Mulher, Direitos Humanos e Cidadania, fortalecendo os canais de diálogo com a população e organizando atividades de conscientização.

A Prefeitura lançou, recentemente, a cartilha da igualdade racial, divulgada nas redes sociais e no site da administração. O trabalho será feito com ações sazonais como rodas de conversa e encontros formativos. “Além disso, equipes técnicas mantêm canais de escuta e acompanhamento das demandas relacionadas ao tema, garantindo à população espaços permanentes de acolhimento e encaminhamento”, finalizou a Prefeitura.

Em Ferraz de Vasconcelos, existe o Conselho de Promoção da Igualdade Racial, que trata dos assuntos. A administração disse contar com projetos que visam o combate ao racismo. Recentemente, foi organizada a comissão para o desenvolvimento de documentos mais robustos, como o guia de relações étnico-raciais e protocolos de ação contra racismo dentro do espaço escolar. 

A Secretaria de Educação também tem desenvolvido o combate ao racismo a partir da formação contínua e capacitação dos profissionais da pasta para abordar e identificar o tema, tanto dentro do contexto pedagógico quanto do contexto social.

O canal, de acordo com a Prefeitura, para entrar em contato com o Conselho de Promoção de Igualdade Racial é o e-mail: compir@ferrazdevasconcelos.sp.gov.br

A Prefeitura de Arujá tem a Diretoria de Igualdade Racial, que tem estruturado uma série de políticas e ações voltadas ao combate ao racismo e à promoção da equidade racial.
Entre as iniciativas estão: formações antirracistas, com o objetivo de capacitar os servidores para reconhecer e enfrentar o racismo estrutural; atividades culturais e educativas; e a valorização do protagonismo negro, homenageando pessoas e reconhecendo suas trajetórias de resistência, superação e contribuição social;

Na Educação, a pasta tem atuado continuamente com diretores e coordenadores, orientando práticas de educação antirracista, valorização da diversidade cultural e inserção da cultura afro-brasileira e indígena no cotidiano escolar, assegurando que a criança negra seja reconhecida como protagonista.

A Diretoria de Igualdade Racial está localizada na Sede da Secretaria da Mulher, Pessoa com Deficiência e Igualdade Racial, na Rua Prudente de Morais, 280, no Centro de Arujá, e funciona como canal permanente de orientação e acolhimento da população.

Em Guararema, a Prefeitura apenas informou que o combate ao racismo é tratado por diferentes áreas da administração, como assistência social, cultura e principalmente Educação, com atividades lúdicas dentro de sala de aula.
 

Deixe seu Comentário

Leia Também

Produtores de Suzano sofrem com baixa demanda dos consumidores; preços estão abaixo do custo
Cidades

Produtores de Suzano sofrem com baixa demanda dos consumidores; preços estão abaixo do custo

Suzano recebe pela 1ª vez na história a visita de um embaixador do Japão no Brasil
Suzano

Suzano recebe pela 1ª vez na história a visita de um embaixador do Japão no Brasil

Adilson Horse homenageia professora em sessão do Dia do Profissional de Educação Física
Cidades

Adilson Horse homenageia professora em sessão do Dia do Profissional de Educação Física

Coronel Sales morre aos 70 anos
Luto

Coronel Sales morre aos 70 anos

Fiscalização interrompe crimes ambientais no Morro Grande e Ikeda
Preservação ambiental

Fiscalização interrompe crimes ambientais no Morro Grande e Ikeda

Educação lança projeto para estimular denúncias de violência
Cidades

Educação lança projeto para estimular denúncias de violência