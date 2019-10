Inscrições de candidaturas para eleição do Conselho Gestor de Suzano estão abertas

A eleição do Conselho Gestor de Saúde de Suzano para o biênio 2020/2021 está com inscrições de candidaturas abertas. Podem participar representantes dos trabalhadores, da administração municipal e dos usuários de todas as unidades da rede municipal. O pleito ocorrerá de 11 a 21 de novembro (Veja abaixo a lista de datas e locais), das 9 às 11 horas e das 14 às 16 horas.

O Conselho Gestor de Saúde é um órgão colegiado composto por representantes dos segmentos: administração (25%), trabalhadores (25%) e usuários (50%). Cada integrante escolhido deve ter um suplente, totalizando oito para cada local. O período de gestão é de 24 meses.

Para se candidatar, basta preencher uma ficha de inscrição na unidade de saúde a qual pertence durante o horário de funcionamento do local, das 8 às 17 horas. Cada candidato pode se reeleger apenas uma vez. As eleições ocorrem a cada dois anos, exceto em ano eleitoral (municipal, estadual e federal).

O grupo é uma forma de assegurar a participação popular na gestão dos serviços prestados, sendo parte da estrutura da Secretaria Municipal de Saúde. É deliberativo e permanente, com composição, organização e atribuições definidas em lei. Ele deve sempre existir, independentemente de decisões da gestão do município.

A gestão participativa está baseada na construção de consensos e deve identificar e reconhecer as diferentes opiniões, num processo de discussão e negociação. Para desenvolver esta tarefa, o conselheiro deve ter conhecimentos sobre a legislação, formas de participação social e os instrumentos e ferramentas disponíveis.

“O conselheiro deve dar opiniões e sugestões na solução de problemas, para que o produto do seu trabalho alcance bons resultados. Para tanto, é fundamental a compreensão do SUS (Sistema Único de Saúde) e das políticas públicas de saúde do município e da sua relação com o território de atuação”, explicou o secretário municipal de Saúde, Luis Cláudio Guillaumon.

Calendário da Eleição do Conselho Gestor 2020/2021



11/11 – Segunda-feira

USF Jardim do Lago (Manhã)

SAE/CTA (Manhã)

USF Recanto São José (Tarde)

UBS Jardim Monte Cristo (Manhã)

UBS Jardim Suzanópolis (Tarde)

Unidade Municipal de Fisioterapia (Tarde)



12/11 – Terça-feira

USF Jardim Brasil (Manhã)

UBS Dr. Isaac Oguime – Parque Maria Helena (Manhã)

USF Jardim Revista (Manhã)

UBS Prefeito Alberto Nunes Martins – CSII (Manhã)

UBS Palmeiras (Tarde)

UBS Dr. André Cano Garcia – Boa Vista (Tarde)



13/11 – Quarta-feira

USF Vila Fátima (Manhã)

UBS Jardim Natal (Manhã)

USF Jardim Europa (Manhã)

UBS Jardim Ikeda (Tarde)

UBS Jardim Alterópolis (Tarde)



14/11 – Quinta-feira

UBS Miguel Badra Alto (Manhã)

USF Eduardo Nakamura – Miguel Badra Baixo (Tarde)

18/11 – Segunda-feira

Caps Alumiar (Manhã)

UBS Tabamarajoara (Manhã)

USF Jardim São José (Manhã)

UBS Jardim Vitória (Manhã)

Caps Devir (Tarde)

UBS Casa Branca (Tarde)



19/11 – Terça-feira

Ambulatório de Especialidades (Manhã)

USF Jardim Maitê (Manhã)

Centro de Especialidades Odontológicas (Tarde)

UBS Jardim Colorado (Tarde)



21/11 – Quinta-feira

Caps Infantil (Manhã)

Samu (Manhã)

Caps Álcool e Drogas (Tarde)