Inscrições para 270 vagas em cursos na área de tecnologia vão até dia 21

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego de Suzano, em parceria com o Instituto de Desenvolvimento Econômico e Social (Indes), iniciou nesta segunda-feira (04/12) o período de inscrições para cursos em diversas áreas da tecnologia. No total, foram colocadas à disposição 270 vagas e, para efetuar o cadastro, é necessário comparecer à sede da entidade (rua Sebastião Moreira, 291 - Parque Palmeiras), durante a semana, das 8h30 às 11h30 e entre 13h30 e 16 horas. No ato da inscrição, é necessário apresentar um documento de identidade com foto e um comprovante de endereço de Suzano.

Os cursos são direcionados aos adolescentes com idade entre 14 e 17 anos e, por esta razão, também é requisito estar acompanhado dos pais ou responsáveis no momento da inscrição para validar a matrícula. No local, os jovens poderão escolher um entre os seguintes cursos: Programação, Robótica, Suporte de TI, Word, Excel, Digital Marketing e Introdução à Informática. As inscrições se estendem até 21 de dezembro (quinta-feira) e, ao final da capacitação, haverá a distribuição de certificados de conclusão de curso.

Para a realização deste projeto, o Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente (Condeca) e a empresa Mastercard também atuaram como apoiadores da iniciativa. O apoio reforçado visa oferecer a democratização do conhecimento tecnológico, impulsionando a inovação e a inclusão digital.

De acordo com o secretário André Loducca, este tipo de oportunidade visa construir uma sociedade mais equitativa. “Entendemos que a chave para o crescimento da cidade passa diretamente pelo aprendizado de qualidade da nossa população. Por esta razão, iremos destinar estes cursos aos jovens e adolescentes da nossa cidade, público que, sem dúvidas, irá contribuir com o desenvolvimento de Suzano no futuro”, afirmou.