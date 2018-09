Inscrições para capacitação profissional acabam nesta sexta-feira

Termina nesta sexta-feira (28) o prazo para interessados se inscreverem no processo seletivo para o Programa Aprendiz Formare, que oferecerá capacitação profissional e aprendizado prático na Suzano Papel e Celulose com registro em carteira de trabalho e remuneração. Os cadastros podem ser feitos no Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) das 8 às 17 horas. A iniciativa é realizada a partir de uma parceria da empresa com a administração municipal, por meio do projeto Suzano Mais Emprego.

Ao todo, são 15 vagas para jovens de 18 e 19 anos (completos até 31 de dezembro de 2018) que tenham concluído o ensino médio ou estejam cursando o 2º ou 3º ano em escola pública e residam na cidade de Suzano. No ato da inscrição é necessário apresentar documentação pessoal (RG e CPF) e comprovante de endereço.

O processo seletivo consistirá em uma prova com conteúdo de disciplinas normais do ensino médio, que será aplicada nas dependências da companhia em data ainda a ser divulgada. Serão aprovados 15 candidatos com as melhores pontuações.

O contrato com a Suzano Papel e Celulose terá duração de um ano, período em que os jovens passarão pelo curso de operador de processo de produção, com carga de 1,2 mil horas. A qualificação profissional ocorrerá de segunda a sexta-feira na própria empresa e a jornada será de seis horas diárias. Eles terão registro em carteira de trabalho, salário regido pela Lei da Aprendizagem (lei federal nº 10.097/2000) e benefícios.

Esta é a primeira vez que jovens são selecionados para o programa por meio de parceria entre a empresa e o projeto Suzano Mais Emprego. O PAT fica no Centro Unificado de Serviços (Centrus), localizado na avenida Paulo Portela, 210, na região central. Mais informações pelos telefones 4745-2264, 4742-5514 e 4742-5515.