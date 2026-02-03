Inscrições para concorrer a 14 vagas da Univesp de Suzano já estão abertas

As inscrições para os alunos interessados em concorrer a uma das 14 vagas destinadas ao polo de Suzano da Universidade Virtual do Estado de São Paulo (Univesp) em 2026 já estão abertas. As oportunidades são para os eixos “Licenciatura” (10 vagas), “Negócios e Produção” (2) e Computação (2).

O cadastro deve ser feito pelo site vestibular.univesp.br até 11 de março, com pagamento de taxa de R$ 47,50, e a prova está marcada para o dia 26 de abril, às 13 horas. Os locais de realização do exame serão divulgados no dia 15 de abril, a partir de 10 horas.

Importante ressaltar que não há limite de idade para participar, sendo exigida apenas a conclusão do ensino médio ou a previsão de término até o período de matrícula. Os aprovados terão aulas conduzidas à distância por meio da plataforma de Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA).

O segmento “Licenciatura” abrange as graduações em Letras, Matemática e Pedagogia. O grupo de “Computação” aborda as formações em Ciência de Dados, Engenharia de Computação, Tecnologia da Informação e Inteligência Artificial. Já o segmento “Negócios e Produção” inclui as áreas de Administração, Engenharia de Produção e Tecnologia em Processos Gerenciais.

Também será possível fornecer os números de inscrição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2023, 2024 e 2025 para que os resultados sejam considerados na prova objetiva e integrados à nota final. No vestibular, também haverá o Sistema de Pontuação Acrescida para Pretos, Pardos e Índios (PPI) e para alunos que estudaram o ensino médio em escolas públicas.

Até 6 de fevereiro, as pessoas inscritas no Cadastro Único (CadÚnico) do governo federal poderão solicitar isenção da taxa. No mesmo período, também será concedida a redução de 50% do valor de inscrição, em conformidade com a Lei Estadual 12.782, de 20 de dezembro de 2007, aos que preencham cumulativamente os seguintes requisitos: estejam regularmente matriculados no ensino médio ou equivalente, no 3º semestre da Educação de Jovens e Adultos (EJA), em curso pré-vestibular ou em curso superior, em nível de graduação ou pós-graduação e que recebam remuneração mensal inferior a dois salários mínimos ou desempregados há mais de 12 meses. Os benefícios são concedidos no site do vestibular. No momento da inscrição, é preciso clicar em “redução de taxa” ou “isenção”.

A primeira-dama Déborah Raffoul Ishi explicou que a Univesp proporciona mais oportunidades aos suzanenses. “Os cursos garantem conhecimento e preparo para o mercado de trabalho, tudo isso de maneira gratuita por meio de um ensino qualificado que é ofertado aos alunos da nossa cidade”, reforçou ela.

O prefeito Pedro Ishi pontuou que as vagas qualificam os munícipes em diferentes áreas de atuação. “A formação proporcionada pelos cursos que são disponibilizados pela instituição contribui com o desenvolvimento de nossa cidade, pois garante a formação em segmentos que são altamente requisitados pelas empresas. O processo garantirá o ingresso de mais 14 jovens no ensino superior para que, em breve, possam estar se especializando nas suas áreas de interesse”, finalizou o chefe do Poder Executivo municipal.

Serviço

O candidato poderá obter confirmação do pagamento e a efetivação de sua inscrição, no portal vestibular.univesp.br, na “Área do Candidato”, após cinco dias úteis. Para qualquer outra informação ou dúvidas, é disponibilizado contato com a central de atendimento ao candidato da Vunesp, via chat on-line, mensagens para o Fale Conosco do site ou pelo telefone (11) 3874-6300 em dias úteis, das 8 às 18 horas. O gabarito oficial será divulgado em 27 de abril, a partir das 15 horas, no site do vestibular. A publicação oficial do resultado e a primeira chamada ocorrerá em 1º de junho, a partir das 15 horas.