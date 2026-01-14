Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
quarta 14 de janeiro de 2026Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 14/01/2026
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Cidades

Inscrições para concurso público com 41 funções terminam nesta quinta-feira

Processo seletivo da Prefeitura de Suzano entra na reta final; certame prevê contratação de médicos, técnicos e analistas de diversas especialidades

14 janeiro 2026 - 20h50Por de Suzano
Inscrições para concurso público com 41 funções terminam nesta quinta-feiraInscrições para concurso público com 41 funções terminam nesta quinta-feira - (Foto: Luana Bergamini/Secop Suzano)

A Prefeitura de Suzano encerra nesta quinta-feira (15/01) as inscrições para o concurso público que contempla 41 funções diferentes e tem como objetivo reforçar o quadro de servidores, entre eles os da Saúde. O certame foi anunciado pela Secretaria Municipal de Administração durante audiência realizada na Câmara, em novembro do ano passado.

As inscrições são feitas pelo site do Instituto Nosso Rumo (www.nossorumo.org.br), organizador do concurso, e chegam agora ao último dia de prazo. As provas estão previstas para 8 de fevereiro.

Na área da Saúde, o edital contempla cargos como médico cardiologista, ginecologista, neurologista, oftalmologista, cirurgião-geral, pediatra, psiquiatra, psiquiatra infantil, urologista e médico veterinário, em diferentes cargas horárias.

O concurso também abrange outras funções da área, como biomédico, agente de combate a endemias, agente fiscal sanitário, auxiliar e técnico de enfermagem, auxiliar de saúde bucal, técnico em saúde bucal, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, nutricionista e terapeuta ocupacional.

Além disso, o processo seletivo inclui cargos em diferentes segmentos da administração municipal, como agente fiscal de obras, agente fiscal de posturas, analista ambiental, assistente jurídico, biólogo, desenhista, engenheiro ambiental, geólogo, monitor de atividades esportivas, oficial de controle de animais, sepultador e técnico em laboratório.

A secretária Cíntia Lira reforçou que o encerramento das inscrições marca um momento decisivo para os interessados. “É fundamental que quem deseja participar, não deixe para a última hora. Este concurso foi estruturado para atender demandas reais da administração e garantir mais qualidade no atendimento à população”, afirmou.

Ainda segundo ela, o concurso público representa um passo importante no fortalecimento da gestão. “Ao ampliar o quadro de servidores, garantimos mais eficiência nos serviços e melhores condições de atendimento à população”, finalizou.

Deixe seu Comentário

Leia Também

Alto Tietê registra 21 ocorrências de chuvas; Defesa Civil emite novo alerta
Cidades

Alto Tietê registra 21 ocorrências de chuvas; Defesa Civil emite novo alerta

Manutenção intensifica ações de zeladoria em 15 bairros neste mês
Cidades

Manutenção intensifica ações de zeladoria em 15 bairros neste mês

Revitalização da sede da Divisão de Controle de Zoonoses completa dois anos
Cidades

Revitalização da sede da Divisão de Controle de Zoonoses completa dois anos

Governador vem a Suzano para lançamento oficial das obras do Complexo Viário do Alto Tietê
Cidades

Governador vem a Suzano para lançamento oficial das obras do Complexo Viário do Alto Tietê

Agência SP Águas decreta 'escassez hídrica' no Alto Tietê
Cidades

Agência SP Águas decreta 'escassez hídrica' no Alto Tietê

Passe Livre Estudantil registra 417 inscrições no primeiro dia de cadastramento
Cidades

Passe Livre Estudantil registra 417 inscrições no primeiro dia de cadastramento