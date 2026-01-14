Inscrições para concurso público com 41 funções terminam nesta quinta-feira

A Prefeitura de Suzano encerra nesta quinta-feira (15/01) as inscrições para o concurso público que contempla 41 funções diferentes e tem como objetivo reforçar o quadro de servidores, entre eles os da Saúde. O certame foi anunciado pela Secretaria Municipal de Administração durante audiência realizada na Câmara, em novembro do ano passado.

As inscrições são feitas pelo site do Instituto Nosso Rumo (www.nossorumo.org.br), organizador do concurso, e chegam agora ao último dia de prazo. As provas estão previstas para 8 de fevereiro.

Na área da Saúde, o edital contempla cargos como médico cardiologista, ginecologista, neurologista, oftalmologista, cirurgião-geral, pediatra, psiquiatra, psiquiatra infantil, urologista e médico veterinário, em diferentes cargas horárias.

O concurso também abrange outras funções da área, como biomédico, agente de combate a endemias, agente fiscal sanitário, auxiliar e técnico de enfermagem, auxiliar de saúde bucal, técnico em saúde bucal, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, nutricionista e terapeuta ocupacional.

Além disso, o processo seletivo inclui cargos em diferentes segmentos da administração municipal, como agente fiscal de obras, agente fiscal de posturas, analista ambiental, assistente jurídico, biólogo, desenhista, engenheiro ambiental, geólogo, monitor de atividades esportivas, oficial de controle de animais, sepultador e técnico em laboratório.

A secretária Cíntia Lira reforçou que o encerramento das inscrições marca um momento decisivo para os interessados. “É fundamental que quem deseja participar, não deixe para a última hora. Este concurso foi estruturado para atender demandas reais da administração e garantir mais qualidade no atendimento à população”, afirmou.

Ainda segundo ela, o concurso público representa um passo importante no fortalecimento da gestão. “Ao ampliar o quadro de servidores, garantimos mais eficiência nos serviços e melhores condições de atendimento à população”, finalizou.