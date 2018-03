Inscrições para ‘Aula Show de Chocolate’ será realizado nesta segunda-feira

O Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe) vai realizar nesta segunda-feira (5) inscrições para a “Aula Show de Chocolate”. Os interessados devem procurar a sede do órgão municipal a partir das 8 horas. Ao todo, são 50 vagas disponíveis e o preenchimento ocorrerá por ordem de chegada. No workshop, que foi motivado após a realização da oficina “Maravilhas de Páscoa”, encerrada na sexta-feira (2), os alunos aprenderão a fazer ovos de chocolate e bombons.

O evento ocorrerá no dia 9 de março (sexta-feira), das 13 às 17 horas, no anfiteatro da sede do Saspe, que fica na rua General Francisco Glicério, 1.334, no centro de Suzano. Assim como na oficina realiza na última semana, as instruções serão passadas pela gastrônoma Cynthia Goetz, de Ferraz de Vasconcelos. Todo o material necessário estará à disposição no local.

Para se inscrever, é necessário ter mais de 18 anos e ser morador de Suzano. Os interessados devem apresentar RG, CPF e comprovante de endereço. A recomendação é se dirigir ao Saspe o quanto antes, pois a previsão é de que as vagas se esgotem logo após o início das inscrições, por ser uma oficina bastante procurada. Outras informações podem ser obtidas pelo telefone 4743-1600.