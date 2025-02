Inscrições para cursos de informática e tecnologia terminam nesta quarta

Termina nesta quarta-feira (19/02) o prazo para inscrições nos três cursos relacionados à informática e tecnologia oferecidos gratuitamente pelo Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe) em parceria com o Instituto de Desenvolvimento Econômico e Social (Indes), na modalidade Educação à Distância (EAD).

A matrícula poderá ser feita nesta terça e quarta-feira (18 e 19/02), das 9 às 15 horas, na sede do órgão municipal (General Francisco Glicério, 1.334 - Centro).

Ao todo, são 150 vagas disponibilizadas, sendo 50 para cada um dos seguintes cursos: “Trilha - Introdução ao Microsoft 365”, com 35 horas de duração; “FluêncIA - Curso de Inteligência Artificial da Microsoft “, com dez horas de duração; e “Trilha da Carreira”, com seis horas de duração. Caso a pessoa queira, poderá se inscrever nas três atividades, sendo certificada pela conclusão de cada uma dessas formações.

No ato da inscrição, o interessado deve apresentar RG, CPF e comprovante de residência. Assim que o cadastro for realizado, será fornecido um link, pelo qual os participantes poderão acessar o conteúdo dos cursos, no momento e no local que preferirem.

O curso “Trilha Introdução ao Microsoft 365” garante noções sobre a plataforma de produtividade na nuvem, que oferece aplicativos como Word, Excel, PowerPoint, Outlook e Microsoft Teams. A partir das funcionalidades do Microsoft 365, é possível o compartilhamento de informações com outras pessoas e pesquisa por aplicativo e sites, além da criação de novos documentos, listas e blocos de anotações.

Já a formação chamada de “FluêncIA - Curso de Inteligência Artificial da Microsoft” oferece uma introdução acessível a esse universo, de forma que os munícipes possam entender os conceitos fundamentais que possibilitam a aplicação da tecnologia no dia a dia, vislumbrando as demandas do mercado de trabalho. A Inteligência Artificial é utilizada para resolver problemas do mundo real, ajudando a melhorar processos por meio da criação de experiências inovadoras.

Já o curso chamado “Trilha da Carreira” traz orientações sobre a formatação do currículo, de forma que os munícipes possam entender de que forma devem ser organizadas as informações sobre a trajetória profissional, a partir dos modelos que são utilizados como padrão. Assim, o documento passa a ficar compatível com as exigências do mundo corporativo.

A diretora do Saspe, Beatriz Leite, reforçou a importância da capacitação neste início de ano. “A formação é uma grande oportunidade para quem busca melhorar o currículo em um mercado de trabalho cada dia mais competitivo. Então, estamos oferecendo essa capacitação, totalmente gratuita e à distância, a fim de garantir acesso ao conhecimento para todos os munícipes interessados no tema”, disse.

Por sua vez, a dirigente do Saspe, a primeira-dama Débora Raffoul, destacou a parceria com o Indes. “Neste início de ano estamos ampliando a atuação do Saspe, por meio de parceiros importantes, sendo que o Indes é uma dessas organizações empenhadas em fazer a diferença na sociedade. Tenho certeza de que os cursos serão de grande importância para quem quer se destacar e garantir novas oportunidades de crescimento”, pontuou. Outras informações podem ser obtidas por meio do telefone (11) 4743-1600.