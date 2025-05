Inscrições para formações de profissionais técnicos e de produção para Artes Cênicas terminam no dia

Terminam no domingo, dia 11 de maio, as inscrições para o programa de cursos de profissionais técnicos e de produção para as Artes Cênicas, oferecido pelo Instituto do Teatro Brasileiro (ITB). Com apoio da Prefeitura de Mogi das Cruzes, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, as aulas gratuitas são destinadas para maiores de 18 anos que tenham concluído o ensino médio. As inscrições devem ser realizadas de maneira on-line.

Ao todo, serão oferecidas 80 vagas, divididas igualmente em quatro cursos profissionalizantes: Produção Cultural, Técnicas de Palco, Técnicas de Som e Técnicas de Luz, com aulas híbridas - presenciais e on-line.

Os cursos são divididos em quatro módulos cada, com duração total de 110 horas de aulas e 40 horas de estágio supervisionado. Nessa última etapa, o aluno vai para o mercado de trabalho e conta com uma consultoria conjunta entre o orientador e o empregador.

O período de formação vai de junho a setembro, com aulas presenciais em equipamentos culturais diversos, a partir de uma parceria firmada com a Secretaria Municipal de Cultura de Mogi das Cruzes (Secult). Como a ação também acontece em outros municípios, em determinados momentos do curso, algumas aulas serão online, acontecendo simultaneamente para todos os cursos, em todas as cidades, para promover um intercâmbio de aprendizado e vivência entre todos os alunos.

Após o período de inscrições, em 21 de maio será publicado um cronograma de entrevistas com os inscritos, que deve ser realizada entre os dias 26 de maio e 5 de junho. O início das aulas está previsto para o dia 9 de junho.

O programa de Práticas de Técnicas para as Artes Cênicas (PTAC) do ITB conta com o incentivo da Lei de Incentivo Estadual, o Proac ICMS, e tem o patrocínio da empresa EDP.

Com início em 2022, o projeto se tornou uma referência de cursos profissionalizantes de curta duração com efetividade no mercado - deixando um legado positivo nas cidades por onde passou.

O ITB visa atrair jovens, principalmente os de baixa renda, que querem entrar no mercado com capacitação técnica, além de atender também artistas e técnicos que desejam reciclar seus conhecimentos, possuir uma nova formação e ter contato com professores de referência.

A equipe de concepção e coordenação envolve vários profissionais: Gabriel Fontes Paiva e André Prado (Gerentes Pedagógicos), Ana Helena Curti (Coordenadora Pedagógica do curso de Produção Cultural), André Omote (Coordenador Pedagógico do curso de Técnico de Som), Carol Bucek (Coordenadora Pedagógica do curso de Técnico de Palco) e Telma Fernandes (Coordenadora Pedagógica do curso de Técnico de luz).