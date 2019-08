Inscrições para Gincana Esportiva da Melhor Idade começam nesta segunda

Os suzanenses com idade superior a 55 anos poderão se inscrever, a partir de segunda-feira (12), na Gincana Esportiva da Melhor Idade. Os cadastros são gratuitos e estão sendo firmados no Centro de Convivência da Melhor Idade Maria Picoletti (rua Benjamin Constant, 1.375 – Centro) e na sede do Fundo Social de Solidariedade (rua Baruel, 501 – Centro / Sala 224), de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas. No ato, será necessário apresentar documento original com foto. O atendimento se estende até o dia 23 de agosto (sexta-feira).

A gincana está prevista para acontecer em 28 de setembro (sábado), a partir das 7h30, no Centro de Formação de Atletas Maurice Bou Assi, localizado no Parque Municipal Max Feffer (avenida Brasil, s/n – Jardim Imperador).

Conforme os anos anteriores, o evento promete levar um momento de lazer e conferir mais qualidade de vida aos suzanenses da melhor idade, sendo que na oportunidade os idosos terão uma programação extensa até o fim do dia, com atividades esportivas e de convivência em grupo.

No ano passado, a gincana reuniu mais de 500 pessoas participando da ação, que também comemora o Mês do Idosos, em referência ao Dia Nacional do Idoso, celebrado em 27 de setembro. A presidente do Fundo Social de Solidariedade, a primeira-dama Larissa Ashiuchi, lembrou que o principal objetivo do encontro é promover a socialização, a integração e a competição saudável, além de incentivar a prática regular de exercícios físicos.

A primeira-dama afirmou também que uma das principais atividades oferecidas no dia será a ginástica terapêutica Lian Gong. “Esses exercícios previnem e tratam dores corporais, ao passo em que restaura a movimentação natural do corpo. Além disso, a participação conjunta também oferece bem-estar à mente”. Vale destacar que Suzano conta com oficina de Lian Gong durante todo o ano, com inscrições permanentes no CCMI e encontros realizados três vezes por semana. Mais informações sobre as oficinas voltadas à melhor idade podem ser obtidas pelo telefone (11) 4747-8064.

Miss e Mister Melhor Idade

Suzano continua com as inscrições abertas para o concurso “Miss e Mister Melhor Idade” até o próximo dia 16 (sexta-feira). A data do evento foi adiada e deve acontecer em 23 de setembro, no Teatro Municipal Dr. Armando de Ré, às 18 horas. Os idosos com idades a partir de 60 anos poderão participar por meio de inscrição prévia, disponível no CCMI.