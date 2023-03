Inscrições para novas eleições do Conseg estão abertas

Estão abertas as inscrições para escolha da nova diretoria do Conselho Comunitário de Segurança (Conseg), biênio 2023-2025.

Os interessados deverão acessar o site www.conseg.sp.gov.br. Um dos detalhes da inscrição é que deve conter a chapa completa como presidente, vice e demais integrantes. Outro quesito importante exige que os interessados morem, estudem ou trabalhem na região norte da cidade.

As fichas cadastrais deverão ser entregues de segunda à sexta das 10 às 16 horas na Seção de Comunicação Social da Quarta Companhia do Trigésimo Segundo Batalhão de Polícia Militar Metropolitano, situada na Avenida Francisco Marengo, 1564 - bairro Boa Vista Suzano.

O prazo para se inscrever termina no próximo dia 30 e a eleição será no mesmo endereço no dia 28 de abril de 2023.

O Conseg é formado por um grupo de pessoas da mesma região que se reúnem, geralmente uma vez a cada mês, para discutir, planejar e acompanhar a solução de suas demandas dirigidas aos órgãos públicos, como Polícia Militar, Polícia Civil, Guarda Civil Metropolitana, Vigilância Sanitária, Setor de Posturas dentre outros.