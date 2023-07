Inscrições para o Passe Livre Estudantil começam na próxima segunda-feira

A Prefeitura de Suzano, por meio da Secretaria Municipal de Educação, abrirá as inscrições para o Passe Livre Estudantil na próxima segunda-feira (03/07), visando o retorno das aulas no segundo semestre letivo de 2023. A iniciativa garante a gratuidade nas linhas municipais aos estudantes e, para tanto, o cadastro deve ser feito de forma virtual até 30 de setembro no site.

Conduzida em parceria com a Radial Transportes, a iniciativa está em seu 10º ano de realização, tendo contemplado milhares de alunos do município desde então. A exemplo, considerando apenas o primeiro semestre deste ano, foram registradas mais de 4,6 mil solicitações, somando cadastros e inscrições inéditas. A expectativa nesta nova leva de inscrições é que os cadastros possam se aproximar dos números registrados nos primeiros seis meses de 2023.

Para ter acesso ao benefício, seja pela primeira vez ou em caso de renovação, o estudante deve residir em Suzano e ter uma renda familiar mensal de até três salários mínimos ou uma renda per capita de meio salário comprovadas por meio da Folha Resumo do Cadastro Único (CadÚnico).

No portal, o suzanense deve clicar no botão vermelho “Inscrições/Consultas: 2º Semestre de 2023” e inserir o CPF. Em seguida, o estudante informará os dados pessoais como nome completo, data de nascimento, endereço de residência, e-mail e número de celular, além de detalhes como a instituição de ensino, carga horária, curso e a linha utilizada no trajeto.

Após o preenchimento, o usuário deve salvar e imprimir o formulário, o encaminhando para validação da instituição de ensino. Passada essa fase, o interessado deve enviar o formulário completo, a Folha Resumo do CadÚnico, RG, CPF e o comprovante de endereço pelo site do programa. O material será analisado, bastando ao interessado aguardar a aprovação ou pedido de resolução de possíveis pendências da sua inscrição diretamente no portal.

Além da solicitação, no site o interessado ainda pode encontrar a seção “Dúvidas Frequentes", um vídeo tutorial contendo o passo a passo para realizar a inscrição no benefício e, ainda, o cronograma completo das etapas no semestre e as exigências no momento do envio da documentação.

O secretário municipal de Educação, Leandro Bassini, afirmou que os suzanenses devem ter atenção no processo, desde a solicitação do benefício até a concessão. “O programa é conhecido, então são muitos os estudantes que se cadastram nos primeiros dias. Até por isso, sempre reforçamos que quanto mais cedo for feita a entrega da documentação, mais rápido será o atendimento. Importante dizer que o interessado precisa ficar atento ao site, uma vez que é por meio dele que possíveis pendências de informações e documentos podem surgir para que seja solucionada o quanto antes”, destacou o chefe da pasta.