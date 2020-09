Inscrições para o Programa de Estágio 2021 na Suzano vão até 5 de outubro

A Suzano, uma das melhores empresas para trabalhar no Brasil pelo Great Place to Work (GPTW), mantém até 5 de outubro as inscrições para seu Programa de Estágio. O processo 100% online será voltado para os estudantes que estiverem cursando o penúltimo ou último ano de graduação em 2021.

O início das atividades está previsto para o primeiro semestre de 2021 e as vagas disponíveis são para atuar em todas as áreas da companhia nas cidades de Limeira, Itapetininga, São Paulo, São Bernardo do Campo, Suzano e Jacareí, todas no estado de São Paulo, Imperatriz (MA), Três Lagoas (MS), Mucuri (BA), Belém (PA), além de Aracruz, Cachoeira do Itapemirim, Conceição da Barra, localizadas no Espírito Santo.

A Suzano fomenta os pilares da multidisciplinariedade, diversidade e protagonismo, por isso, são aceitos todos os cursos de formação de ensino superior e não há a obrigatoriedade do idioma inglês. Os estagiários contarão com um programa de aprendizagem, com estímulo ao protagonismo e ao perfil inovador por meio de mentoria e job rotation - em que poderão explorar diversas áreas -, além da oportunidade de apresentar um projeto final autoral para líderes da companhia.

Com duração máxima de dois anos, o Programa de Estágio oferece benefícios aos selecionados, como plano de desenvolvimento diferenciado, bolsa auxílio compatível com o mercado, carga horária flexível - 30 ou 40 horas semanais -, assistência médica e seguro de vida, vale-refeição ou refeitório nas unidades industriais, vale-transporte ou fretados nas unidades industriais (na unidade de Limeira há auxílio combustível), GymPass (apenas nas unidades do Escritório Faria Lima e São Bernardo do Campo), além de bolsa desafio, que é uma iniciativa vinculada ao desempenho e ao projeto do estagiário.

"O Programa de Estágio da Suzano busca atrair os melhores talentos, investindo neles para que se desenvolvam e cresçam junto conosco. Geramos valor a partir da árvore, por isso, buscamos potenciais com foco em transformar, unindo inovação com sustentabilidade. Provemos um ambiente de desenvolvimento, para que os estagiários sejam protagonistas em seus projetos e desafiem o status quo", diz Luiza Xavier, Gerente de Gente e Gestão da Suzano. "Buscamos jovens engajados e com espírito transformador, que tenham conexão com nossos direcionadores de cultura", complementa.

As inscrições podem ser realizadas até 05 de outubro pelo canal Suzano na Facul (https://jobs.kenoby.com/estagiosuzano) ou pelo site da Cia de Talentos: www.grupociadetalentos.com.br/estagiosuzano.

Sobre a Suzano

A Suzano, empresa resultante da fusão entre a Suzano Papel e Celulose e a Fibria, tem o compromisso de ser referência global no uso sustentável de recursos naturais. Líder mundial na fabricação de celulose de eucalipto e uma das maiores fabricantes de papéis da América Latina, a companhia exporta para mais de 80 países e, a partir de seus produtos, está presente na vida de mais de 2 bilhões de pessoas. Com operações de dez fábricas, além da joint operation Veracel, possui capacidade instalada de 11 milhões de toneladas de celulose de mercado e 1,4 milhão de toneladas de papéis por ano. A Suzano tem aproximadamente 37 mil colaboradores diretos e indiretos e investe há mais de 90 anos em soluções inovadoras a partir do plantio de eucalipto.