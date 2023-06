Inscrições para o Projeto Formare terminam nesta sexta-feira

As inscrições para o Projeto Formare, voltado ao desenvolvimento de jovens em situação de vulnerabilidade social para a educação profissional e o mercado de trabalho, serão encerradas nesta sexta-feira (02/06). Com o apoio da Prefeitura de Suzano, a ação promovida pela Suzano S/A em parceria com a Fundação Iochpe oferece capacitação gratuita de “Operador(a) de Processo de Produção”, e os interessados podem se inscrever por meio do link bit.ly/FormareSuzano.

É necessário ter 18 ou 19 anos completos até o dia 31 de julho de 2023, ter renda de até um salário mínimo por pessoa em sua família, ter ensino médio completo ou estar cursando o 2º ou 3º ano em escola pública e ter disponibilidade no período das 8 às 16 horas, de segunda a sexta-feira, durante o período de curso, além de não ser filho de um colaborador da Suzano S/A, não ter vínculo de aprendiz por mais de um ano e residir em bairros do entorno da empresa na cidade.

A iniciativa é desenvolvida desde 2005 pelo Programa Voluntariar da Suzano S/A. O processo de seleção inclui a realização de uma prova, além de dinâmicas em grupo e visitas domiciliares para definir os participantes finais, e a previsão é que a nova turma tenha início em agosto.

Entre os benefícios oferecidos estão a capacitação profissional gratuita com carga horária média de 1.200 horas, uniforme, material escolar, alimentação no local, bolsa auxílio e seguro de vida. As aulas são ministradas por voluntários que compartilham talento e experiência com os jovens.

Segundo Elisabete Flores Pagliusi, coordenadora do Programa Voluntariar e Projeto de Formação da Suzano, o Formare vem atuando na qualificação de jovens para o mercado de trabalho há 18 anos.

"Na Suzano trabalhamos para ser protagonistas na evolução da sociedade, e uma forma de criarmos esse ambiente social mais humano e igualitário é por meio da educação. Acreditamos que só é bom para nós se for bom para o mundo, e com o programa conseguimos fomentar nossos valores e formar jovens para um futuro mais justo e com mais oportunidades para todos e todas", destacou Elisabete.