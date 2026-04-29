Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
quarta 29 de abril de 2026Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 29/04/2026
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Cidades

Inscrições para o Vestibular das Fatecs vão até 1 de junho

Vestibular para o segundo semestre de 2026 oferece mais de 18 mil vagas em cursos superiores gratuitos distribuídos em unidades de todo o estado

29 abril 2026 - 12h00Por da Reportagem Local
Formados no Ensino Médio poderão concorrer as vagas ofertadas através do processo seletivoFormados no Ensino Médio poderão concorrer as vagas ofertadas através do processo seletivo - (Foto: Agência SP)

As inscrições para o processo seletivo das Faculdades de Tecnologia do Estado de São Paulo (Fatecs) estão abertas até 1 de junho, exclusivamente pelo site (vestibular.fatec.sp.gov.br). Para o segundo semestre de 2026, as Fatecs oferecem um total de 18.505 vagas, sendo 13.875 para ingresso via Vestibular e outras 4.630 destinadas aos candidatos do Provão Paulista. A taxa de inscrição é de R$90. O exame será aplicado no dia 28 de junho, às 13h.

Para concorrer a uma vaga é preciso ter concluído ou estar cursando o terceiro ano do Ensino Médio ou equivalente, desde que no ato da matrícula, comprove a conclusão do curso. Quem não atender a esse quesito pode participar apenas como treineiro.

Inscrição

A inscrição deve ser feita exclusivamente pelo site oficial. Para participar do exame, o candidato deve ler atentamente o Manual do Candidato, preencher a ficha de inscrição com informações pessoais e responder ao questionário socioeconômico. É possível optar pelo uso da nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2023, 2024 ou 2025, desde que informado corretamente o número de inscrição.

Ao preencher o formulário, o candidato irá escolher um curso como primeira opção e outro como segunda opção, em qualquer Fatec e período.

A taxa de participação pode ser paga em dinheiro, nas agências bancárias, via internet banking ou cartão de crédito, pela ferramenta Getnet. A inscrição só será confirmada após a compensação do pagamento.

As Fatecs disponibilizam computadores com acesso à internet para os candidatos que quiserem se inscrever no Vestibular. Cabe ao interessado entrar em contato com a unidade para obter mais informações.

Pontuação Acrescida

O Sistema de Pontuação Acrescida do Centro Paula Souza concede bônus de 3% para candidatos autodeclarados afrodescendentes, 10% para quem cursou integralmente o Ensino Médio em escola pública, ou 13% no caso de acumulação dos dois critérios.

Cabe ao candidato verificar na Portaria do Vestibular se tem direito à pontuação acrescida, porque a matrícula não poderá ser realizada e a vaga será perdida se as informações não atenderem às condições estabelecidas em sua totalidade.

Outras informações estão disponíveis no site vestibular.fatec.sp.gov.br. O candidato também pode esclarecer dúvidas pela Central do Candidato, nos telefones: (11) 3471-4103 (Capital e Grande São Paulo) e 0800-596-9696 (demais localidades).

Deixe seu Comentário

Leia Também

Max Feffer recebe 'Samba no Parque' com grupos convidados neste domingo (2)
Cidades

Max Feffer recebe 'Samba no Parque' com grupos convidados neste domingo (2)

Serviços essenciais serão mantidos durante feriado do Dia do Trabalho
Cidades

Serviços essenciais serão mantidos durante feriado do Dia do Trabalho

Suzano apresenta projetos ambientais durante evento em São Paulo
Cidades

Suzano apresenta projetos ambientais durante evento em São Paulo

Guerra faz IGP-M de 2,73% em abril ser o maior desde maio de 2021
Economia

Guerra faz IGP-M de 2,73% em abril ser o maior desde maio de 2021

Saulo Souza e o deputado Eduardo Nóbrega viabilizam emenda de R$ 3,8 milhões para a saúde em Poá
Cidades

Saulo Souza e o deputado Eduardo Nóbrega viabilizam emenda de R$ 3,8 milhões para a saúde em Poá

Prefeitura de Ferraz promove mutirão de empregos no dia 7 de maio
Cidades

Prefeitura de Ferraz promove mutirão de empregos no dia 7 de maio