Inscrições para oficina de fotografia começam hoje

As vagas para a nova oficina gratuita de fotografia, promovida pela Secretaria de Cultura de Suzano, estarão abertas a partir da próxima segunda-feira (03/07). As inscrições podem ser feitas das 8 às 17 horas no Casarão das Artes (rua 27 de Outubro, 271 - Centro) mediante a entrega de um documento original com foto e um comprovante de endereço, garantindo assim a possibilidade de participar da formação.

Com início previsto para 1º de agosto, no Centro de Educação e Cultura Francisco Carlos Moriconi (rua Benjamin Constant, 682 - Centro), o curso em é promovido por meio do Programa de Formação Artística de Suzano (Profart), tendo foco em promover a acessibilidade ao exercício fotográfico e, em paralelo, estimular o viés artístico dos participantes, visto que uma ampla variedade de trabalhos e exposições são pautados em composições desta natureza.

As aulas serão ministradas pelo fotógrafo, artista plástico e pedagogo William Ferro, professor que já realizou diversas exibições na região, incluindo o Festival Internacional Knots Nudos, em Mogi das Cruzes, em 2016, e o Festival Farofa de Suzano, em 2017. Um dos mais renomados artistas da região, o paulistano ministra cursos de iniciação artística pela Cultura suzanense desde 2021.

Segundo o professor, não há requisitos quanto ao maquinário a ser utilizado, portanto, aqueles que não possuem uma câmera também poderão participar com seus celulares. Contudo, vale ressaltar que o plano do curso prevê uma aula específica para tratar do manuseio adequado de um equipamento de nível profissional, garantindo assim ensinamentos técnicos valiosos aos interessados.

Segundo o secretário municipal de Cultura, o vice-prefeito Walmir Pinto, a vontade de aprender e o espírito por trás de quem manuseia a câmera faz a diferença no momento de fotografar. “Não é necessário ter o melhor equipamento para começar a trilhar o caminho da fotografia, basta ter muita vontade de aprender, pois assim será possível desenvolver um olhar apurado para criar as melhores composições, mesmo que com um celular. Convidamos a todos para participar”, comentou.