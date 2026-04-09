Inscrições para oficina 'Jovens Olhares Introdução à Produção de Documentário' abrem nesta sexta

A Secretaria Municipal de Cultura abre, nesta sexta-feira (10/04), as inscrições para a oficina gratuita “Jovens Olhares – Introdução à Produção de Documentário”, que será realizada no Centro de Educação e Cultura Francisco Carlos Moriconi (rua Benjamin Constant, 682 – Centro). Ao todo, estão sendo disponibilizadas 20 vagas, e os interessados poderão se inscrever até o dia 30 de abril por meio do link bit.ly/JovensOlhares.

A formação, que é gratuita, ocorrerá entre 4 de maio e 17 de junho, com aulas às segundas e quartas-feiras, sempre às 19 horas. A atividade é voltada a jovens e adultos a partir de 16 anos e será conduzida pelo cineasta, documentarista e arte-educador Rodrigo Campos. As vagas são limitadas, sendo o preenchimento realizado conforme os critérios estabelecidos no formulário.

A oficina tem como proposta introduzir os participantes à produção de documentários experimentais, abordando todas as etapas do processo audiovisual, desde a pré-produção até a finalização. Durante o curso, os alunos terão contato com as diferentes funções envolvidas na criação de uma obra, compreendendo as especificidades de cada etapa e sua aplicação prática.

Além do conteúdo técnico, a iniciativa busca estimular novas perspectivas sobre temas relevantes, incentivando a construção de narrativas a partir do olhar individual dos participantes. A formação também propõe uma experiência prática no campo do audiovisual, ampliando o acesso à linguagem cinematográfica e às possibilidades de expressão artística.

As atividades serão realizadas no Moriconi, equipamento cultural localizado na região central, que concentra ações formativas e programações voltadas à difusão cultural no município. A oficina integra a agenda da Secretaria Municipal de Cultura, voltada à qualificação e ao incentivo da produção artística local.

“A realização de ações formativas é fundamental para o fortalecimento do setor audiovisual. Para além do conhecimento técnico adquirido, esses espaços promovem a troca de experiências entre realizadores, favorecem o encontro entre profissionais e possibilitam a formação de novas equipes e parcerias. Trata-se de um movimento essencial, considerando que o cinema é, por natureza, uma arte construída coletivamente”, afirmou a coordenadora de audiovisual da Secretaria Municipal de Cultura, Renata Abreu.

“Essa oficina cria um espaço importante para quem quer entender como contar histórias a partir da própria realidade. A gente abre essa oportunidade para que mais pessoas tenham acesso à linguagem do documentário e possam desenvolver projetos com identidade e propósito”, finalizou o secretário municipal de Cultura, José Luiz Spitti.