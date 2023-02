Inscrições para Plenária da Saúde serão abertas em março

A Secretaria de Saúde de Suzano e o Conselho Municipal de Saúde realizarão na sexta-feira da semana que vem (03/03) a Plenária Municipal de Saúde, no Complexo Educacional e Cultural Mirambava, das 8 às 17 horas. Os interessados podem se inscrever preenchendo o formulário on-line por meio do link https://bit.ly/SaúdeSuzanoConferência, até esta segunda-feira (27/02).

Também é possível realizar o cadastro comparecendo ao local, os registros presenciais se estendem até as 10 horas no dia do evento.

Com extensa programação, a meta da plenária é reunir trabalhadores, gestores, prestadores de serviço, servidores das demais secretarias da Prefeitura de Suzano, população usuária dos serviços do Sistema Único de Saúde (SUS) da cidade e participantes de todos os segmentos da sociedade. O objetivo é dialogar sobre a construção das políticas públicas no Estado e no País, na perspectiva de garantir programas e projetos de qualidade, levando em consideração as propostas aprovadas na última Conferência Municipal de Saúde, realizada em 2021.

Quatro eixos temáticos serão discutidos em grupos para a construção de duas diretrizes prioritárias para cada eixo, são eles: Eixo I: “O Brasil que temos. O Brasil que queremos”; Eixo II: “O papel do controle social e dos movimentos sociais para salvar vidas”; Eixo III: “Garantir direitos e defender o SUS, a vida e a democracia”; e Eixo IV: “Amanhã será outro dia para todos, todas e todes”.

Além disso, também são objetivos do encontro, impulsionar a participação da sociedade como forma de controle social no SUS, com vistas a formulação, fiscalização e deliberação das políticas públicas de saúde por meio da ampla representação e Discutir os temas previstos na 9ª Conferência Estadual de Saúde de São Paulo, de acordo com o documento orientador do Conselho Estadual e do Conselho Nacional de Saúde.