Inscrições para rede estadual de ensino seguem até quinta-feira

As escolas estaduais recebem, até a próxima quinta-feira (31) matrículas de alunos que desejam ingressar na rede pública de ensino no ano que vem.

As vagas estão abertas em Suzano. A rede estadual do município conta com 42,2 mil alunos matriculados atualmente. Os dados são da Secretaria Estadual de Educação.

A Secretaria informou que não estabelece um número limite de vagas, pois atende a todas as demandas de alunos interessados em ingressar na rede estadual de ensino.

As matrículas devem ser feitas presencialmente nas escolas públicas da cidade em que o aluno vai estudar. O resultado está previsto para o dia 28 de novembro e poderá ser consultado pelo site (https://sed.educacao.sp.gov.br/ConsultaPublica/Consulta).

As unidades de Poupatempo do Estado também recebem as matrículas de alunos interessados, com agendamento prévio por meio do portal www.poupatempo.sp.gov.br. Também está disponível o aplicativo SP Serviços para a realização da matrícula.

Na data e horário marcados, os interessados precisam levar ao Poupatempo, o RG ou a certidão de nascimento, além do comprovante de endereço do estudante. Para os menores de 18 anos é necessário estar acompanhado pelo representante legal, devidamente identificado.

Concluída a inscrição nos postos, o cidadão receberá um comprovante de inscrição para acompanhamento do resultado de sua matrícula.