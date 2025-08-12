Inscrições para 'Salão de Artes Plásticas de Suzano' terminam nesta sexta-feira

As inscrições para o “Salão de Artes Plásticas de Suzano 2025 - Edição Alto Tietê” se encerram nesta sexta-feira (15/08) e os interessados em participar devem cadastrar as produções por meio do link bit.ly/InscricaoArtesPlasticasSuzano.

No endereço eletrônico, também está disponível um arquivo com o regulamento referente ao processo, que inclui as especificidades de cada obra. O evento está sendo organizado pela Secretaria Municipal de Cultura e busca contemplar não só artistas de Suzano como de toda a região.

O objetivo da iniciativa é incentivar, reconhecer e divulgar a produção cultural dos artistas plásticos contemporâneos, além de fomentar a produção artística e formação de público para as artes visuais. Podem participar artistas plásticos com mais de 18 anos de todo o Alto Tietê, mas haverá, nesta edição, dois prêmios de “Menção Honrosa” para artistas exclusivamente de Suzano.

Cada proponente poderá inscrever uma obra ou uma série, que será considerada na seleção como um prêmio apenas. As obras inscritas deverão ser inéditas, de própria autoria, e a seleção será realizada por comissão de seleção formada por três membros indicados pela Secretaria Municipal de Cultura.

No momento do cadastro, os interessados deverão se atentar ao conjunto de documentos que serão exigidos: I - formulário on-line: nome do proponente, contato, nome da obra, gênero, raça/etnia e cidade; II - Anexo de documentos: RG/CPF, comprovante de residência (arquivos em PDF com o máximo de 5mb); III - Anexo de projeto: currículo do proponente, portfólio, ficha técnica da obra, imagens da obra e termo de cessão de imagem (arquivos em PDF com o máximo de 5mb).

As inscrições serão avaliadas em duas etapas. A primeira se relaciona à habilitação de proponentes por meio da análise documental pela comissão de seleção, de caráter eliminatório. Já a segunda prevê a avaliação da obra pela comissão de seleção a partir das informações e imagens apresentadas na inscrição, de caráter classificatório.

A partir da avaliação das etapas 1 e 2, serão classificadas até 60 obras inscritas, que serão analisadas, com notas de zero a dez pontos, a partir dos quesitos: qualidade técnica da obra; originalidade; e relevância artística. Serão premiadas as obras que obtiverem as maiores pontuações da comissão de seleção.

Para os proponentes habilitados, haverá o prazo de 14 dias corridos destinado à entrega da obra selecionada, acompanhada obrigatoriamente de ficha técnica impressa, no Centro de Educação e Cultura Francisco Carlos Moriconi, situado na rua Benjamin Constant, 682, no centro, de segunda a sexta-feira, das 9 às 17 horas. Todas as atualizações sobre o processo serão divulgadas no Diário Oficial Eletrônico que consta no site suzano.sp.gov.br.

As obras premiadas serão anunciadas no evento presencial de abertura da exposição do “Salão de Artes Plásticas de Suzano 2025 – Edição Alto Tietê” e em canais oficiais da prefeitura, após o evento. A Secretaria Municipal de Cultura disponibilizará o recurso total de R$ 21 mil para as melhores produções. Na premiação principal, o 1° lugar receberá R$ 6 mil; o 2° lugar, R$ 5 mil; e o 3° lugar, R$ 4 mil. Os dois selecionados na categoria “Menção Honrosa” receberão R$ 3 mil cada.

O “Salão de Artes Plásticas de Suzano 2025 – Edição Alto Tietê” terá uma mostra física no Espaço de Artes Antonio Palomares, localizado no prédio do Centro de Educação e Cultura Francisco Carlos Moriconi. Outros esclarecimentos podem ser obtidos com a coordenação de Artes Plásticas da Secretaria de Cultura de Suzano, que fica neste mesmo endereço, de segunda a sexta-feira, das 10 às 19 horas, ou pelo telefone (11) 4747 4180.

A coordenadora de Artes Plástica da Secretaria Municipal de Cultura, Aline Baliberdin, afirmou que a seleção das obras resultará em um evento bastante atrativo. "O Salão de Artes Plásticas de Suzano promete movimentar o cenário das artes visuais, reconhecendo o trabalho que é feito na nossa região e gerando interesse do público pela produção visual de artistas contemporâneos", declarou a coordenadora.

Por sua vez, o secretário municipal de Cultura, José Luiz Spitti, destacou que a iniciativa representa uma grande oportunidade de valorização das produções de artes plásticas da região. “Estamos abrindo esse período longo de inscrições para que o maior número possível de artistas possam participar desse processo. Analisaremos cuidadosamente cada inscrição para organizarmos uma mostra formada por obras que encantem o público”, ressaltou o chefe da pasta.