Inscrições para 'Treinão Solidário, Juntos Correndo pelo Bem' se encerram nesta quarta-feira

As inscrições para o 'Treinão Solidário, Juntos Correndo pelo Bem' se encerram nesta quarta-feira (5). Para participar, o corredor terá que pagar uma taxa de R$ 20, além de doar dois pacotes de bolacha (água e sal e recheada). O valor arrecadado e os alimentos serão destinados à Associação Esperança e Destino, que realiza trabalho social a crianças carentes do Jardim Maitê.

A corrida, de 5 quilômetros, irá ser realizada no dia 23 de dezembro. Corredores do Alto Tietê e Capital podem participar. Haverá ainda a possibilidade de inscrever crianças menores de 13 anos. Na categoria infantil, as inscrições vão se encerrar no dia 10 de dezembro.

Graziella Porfírio é uma das organizadoras do evento. Segundo ela, a expectativa é que aproximadamente 700 atletas participem. "Nosso intuito é em prol da associação, já que também temos o objetivo de fomentar o esporte e a atividade física no bairro", disse.

Para mais informações, o interessado pode ligar no número 9-5919-0798.