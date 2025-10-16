Inscrições para vestibular da Fatec Suzano se encerram no próximo mês

Os alunos interessados em prestar o vestibular 2026 da Faculdade de Tecnologia do Estado de São Paulo (Fatec) direcionado ao campus Suzano, que está sendo construído no Jardim Monte Cristo, tem até 7 de novembro para realizar as inscrições, pelo link www.cps.sp.gov.br/fatec/vestibular, e se candidatar a uma das 25 vagas destinadas aos cursos de “Gestão da Produção Industrial” e “Redes de Computadores”.

Desde que o período de cadastro foi aberto, em 15 de setembro, o Centro Paula Souza, autarquia estadual responsável pela Fatec, havia registrado até a última semana 48 inscritos para as avaliações referentes ao curso de “Gestão da Produção Industrial” e outros 55 para o exame voltado ao curso de “Redes de Computadores”. As provas serão realizadas em 14 de dezembro.

As 25 vagas que serão garantidas para cada um dos cursos se somarão às 15 oportunidades que serão reservadas para alunos que forem aprovados no Provão Paulista, processo seletivo organizado pelo Governo de São Paulo para alunos matriculados na rede pública de ensino.

A equipe responsável pela Fatec suzanense, composta pelo coordenador de implantação, Fernando Juabre, pelo coordenador de curso, Rogério Bezerra Costa, e pela chefe administrativa, Dulcelina Neves, já se prepara para receber os novos alunos no primeiro semestre do ano que vem, tendo em vista a fase final das obras, que estão acontecendo numa área de 10,8 mil metros quadrados cedida pela Prefeitura de Suzano.

A estrutura que está sendo instalada entre as avenidas Paulista e Mogi das Cruzes terá três andares e contará com 12 salas de aula, seis laboratórios, sendo quatro de informática, um de projetos e um de rede de computadores, além de salas de apoio, de administração e dos professores. A composição interna ainda terá biblioteca e uma sala maker, espaço em que os alunos poderão aprender fazendo.

O projeto coroa os esforços empreendidos pelo prefeito Pedro Ishi com o ex-prefeito Rodrigo Ashiuchi, o presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp), André do Prado, e o deputado federal Marcio Alvino, com apoio do governador Tarcísio de Freitas.

O chefe do Poder Executivo garantiu que a estrutura dará condições para que os estudantes possam ter uma qualificação de alto nível em conteúdos que são valorizados no mercado de trabalho. “Teremos a possibilidade de oferecer uma formação de ensino superior em graduações muito requisitadas, como “Gestão da Produção Industrial” e “Redes de Computadores”. O conteúdo e a estrutura que serão disponibilizados neste local contribuirão para a preparação dos nossos jovens e proporcionarão novas perspectivas para o futuro”, avaliou Pedro Ishi.