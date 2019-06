Inspeção de técnicos do Ipem aprova funcionamento de radares em Suzano

Suzano possui 11 radares, conforme o que consta no site da Prefeitura. Entre eles, quatro estão passando por inspeção nesta semana, para averiguar irregularidades. Um radar já foi inspecionado na segunda-feira (24) na Rodovia Henrique-Eroles (SP-66), no bairro Jardim Natal. Mais dois radares foram inspecionados nesta terça-feira (25), um na Av. Mogi das Cruzes, e outro na Av. Dr. Prudente de Moraes, próximo à Suzano Papel e Celulose. Esses três radares foram aprovados e não apresentaram irregularidades.

Um último radar será inspecionado nesta quarta-feira, 26. Ele está localizado na Rua Major Pinheiro Fróes.

A inspeção é realizada pelo Ipem-SP (Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo), órgão que tem como objetivo proteger o consumidor. A inspeção é realizada em conjunto com a empresa responsável pelos radares, a Datacity.

Conforme a fiscal do Ipem, Neusa Kwasineski, as inspeções são realizadas anualmente com todos os radares do Estado de São Paulo. O objetivo é evitar que os radares atuem de forma irregular, prejudicando os motoristas.

"Nós inspecionamos os radares para averiguar possíveis irregularidades que prejudiquem os motoristas. Caso exista algum problema, mas não seja prejudicial aos motoristas, apenas solicitamos a manutenção. Porém, se os problemas são prejudiciais para quem dirige, o radar é suspenso e a empresa precisa fazer a manutenção. Após nova inspeção do Ipem, caso o problema seja resolvido, o radar volta a funcionar", afirmou a fiscal.

Conforme o coordenador de manutenção da Datacity, o Juliano Marcolino de Souza, em Ferraz de Vasconcelos um radar foi interditado por apresentar irregularidades.

Fiscalização

Os radares são inspecionados anualmente. Como cada um tem a contagem de tempo diferente entre si, apenas quatro foram inspecionados nesta semana, em Suzano.