INSS confirma conversa para ceder prédio histórico à Prefeitura

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) iniciou tratativas com a Prefeitura de Suzano para avaliar a possibilidade de permuta do prédio atualmente ocupado por uma agência do Instituto.

O vice-prefeito e secretário de Cultura, Walmir Pinto (PV) disse que consta no plano diretor da cidade a possibilidade de tombar o prédio do INSS para torná-lo um patrimônio histórico de Suzano.

Durante a participação do programa DS Entrevista desta semana, o vice-prefeito explicou que o prefeito Rodrigo Ashiuchi (PL) está negociando com o instituto para trocar por um prédio mais moderno.

"É um prédio pouco funcional para o instituto, querem um prédio moderno e eles topam fazer essa troca. É um prédio histórico bonito que ressalta a importância de olhar para nossa cidade com essa atenção que ela merece”, disse.

O processo de tombamento do antigo Paço Municipal de Suzano está sob a responsabilidade de um grupo de conselheiros e colaboradores, entre arquitetos, historiadores e outros profissionais, formado pelo Conselho Municipal de Patrimônio (Compac).

Atualmente, o grupo está estudando o período da primeira legislatura, de 1949 a 1952, quando ocorreu a construção do edifício, bem como seus aspectos históricos e sociais. A construção do local não foi consensual, gerando muitos debates na época.

Na ocasião, houve uma proposta de construir o paço na atual Praça João Pessoa, entre outras questões.

O grupo de trabalho também está analisando os detalhes arquitetônicos da estrutura atual e buscando informações sobre seu estado na época da inauguração. Durante a visita técnica ao prédio, o Compac observou que muitas características externas e internas ainda estão presentes, como as portas de entrada e as escadarias.

O processo de tombamento também inclui a documentação das sessões da Câmara, que funcionou no local até 2002, e está sob a guarda do "Memorial Histórico e Cultural Vereador e Professor Paulo Antônio de Lima Caldas", que faz parte da estrutura do Legislativo.

Segundo o conselho, como as pesquisas para o tombamento contam com o apoio de uma equipe de voluntários do Compac, os custos para o tombamento são relativamente baixos.

A Secretaria Municipal de Cultura tem apoiado integralmente esse processo de tombamento e todo o trabalho do Compac. Uma vez que o prédio seja tombado, ele poderá ser restaurado.

“No entanto, como se trata de um patrimônio da União, esse assunto ainda não foi abordado e nenhum estudo foi realizado com esse objetivo, portanto não há um valor estimado para o restauro. A restauração do prédio também dependerá do uso que ele receberá no futuro, o que precisa ser discutido com a União”.

O antigo Paço Municipal representa um marco importante na história de Suzano e, juntamente com outras construções, como o Casarão da Memória Antônio Marques Figueira, o Complexo Poliesportivo Paulo Portela e outras edificações dos anos 1940, 1950 e 1960. Todos esses edifícios poderia fazer parte de circuitos turísticos e culturais, ampliando a visão sobre como a cidade cresceu e se desenvolveu ao longo do tempo.

“O prédio é uma verdadeira cápsula do tempo, com 70 anos de idade, e seu tombamento poderia transformá-lo em um ponto turístico e cultural de destaque para a cidade”.